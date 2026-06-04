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Москва шукає виправдання новим ударам: у США розкрили тактику Кремля після атак на Україну

Росія все частіше використовує звинувачення на адресу Києва для пояснення масового обстрілу українських міст

4 червня 2026, 07:55
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Кравцев Сергей

Російська влада посилює інформаційну кампанію, використовуючи звинувачення на адресу України для виправдання масштабних ударів по українській території. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши останні заяви російських чиновників.

Москва шукає виправдання новим ударам: у США розкрили тактику Кремля після атак на Україну

Вибухи в Україні. Фото: з відкритих джерел

Приводом для нової хвилі звинувачень став інцидент в окупованому Єнакієвому Донецької області. Глава так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що український безпілотник атакував пасажирський автобус на маршруті Москва – Сімферополь. За його словами, внаслідок удару загинули вісім людей, ще одинадцять дістали поранення.

Російські офіційні особи практично відразу заявили про нібито навмисний удар по цивільному об'єкту і почали говорити про можливу відповідь з боку Москви. При цьому українська сторона не коментувала ці звинувачення, а незалежного підтвердження обставин того, що сталося, немає.

У ISW звертають увагу важливу деталь. Заяви про події в Єнакієвому з'явилися лише через добу після одного з найбільш руйнівних російських ударів по Україні. У ніч на 2 червня Росія здійснила масовану атаку ракетами і дронами, в результаті якої загинули щонайменше 22 мирні жителі і понад 130 отримали поранення.

На думку аналітиків, Кремль все частіше використовує такі звинувачення як інформаційне прикриття заздалегідь запланованих атак. В ISW вважають, що російське керівництво намагається подати удари по українських містах як "заходи у відповідь", хоча рішення про проведення таких операцій приймаються незалежно від заявлених приводів.

Експерти також припускають, що нарощування масштабів повітряних атак пов'язане не лише із військовими завданнями. Таким чином Москва може намагатися відвернути увагу від проблем на фронті та створити для внутрішньої аудиторії враження про нібито законність своїх дій. В результаті інформаційні заяви стають частиною ширшої стратегії, яка супроводжує удари по українській цивільній інфраструктурі.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-3-2026/
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