Москва ищет оправдание новым ударам: в США раскрыли тактику Кремля после атак на Украину

Российские власти усиливают информационную кампанию, используя обвинения в адрес Украины для оправдания масштабных ударов по украинской территории. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав последние заявления российских чиновников.

Взрывы в Украине. Фото: из открытых источников

Поводом для новой волны обвинений стал инцидент в оккупированном Енакиево Донецкой области. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на маршруте Москва – Симферополь. По его словам, в результате удара погибли восемь человек, еще одиннадцать получили ранения.

Российские официальные лица практически сразу заявили о якобы преднамеренном ударе по гражданскому объекту и начали говорить о возможном ответе со стороны Москвы. При этом украинская сторона не комментировала эти обвинения, а независимого подтверждения обстоятельств произошедшего нет.

В ISW обращают внимание на важную деталь. Заявления о событиях в Енакиево появились всего через сутки после одного из наиболее разрушительных российских ударов по Украине. В ночь на 2 июня Россия осуществила массированную атаку ракетами и дронами, в результате которой погибли по меньшей мере 22 мирных жителя и более 130 получили ранения.

По мнению аналитиков, Кремль все чаще использует подобные обвинения как информационное прикрытие заранее запланированных атак. В ISW считают, что российское руководство пытается представить удары по украинским городам как "ответные меры", хотя решения о проведении таких операций принимаются независимо от заявленных поводов.

Эксперты также предполагают, что наращивание масштабов воздушных атак связано не только с военными задачами. Таким образом Москва может пытаться отвлечь внимание от проблем на фронте и создать для внутренней аудитории впечатление о якобы законности своих действий. В результате информационные заявления становятся частью более широкой стратегии, сопровождающей удары по украинской гражданской инфраструктуре.

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