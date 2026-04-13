Москва поспішає провести наступ до кінця квітня: у чому причина

Російські війська нарощують тиск на фронті, прагнучи до кінця квітня захопити якнайбільше українських територій. За словами начальника штабу дивізіону артилерійської розвідки НГУ Ігоря Яременка, така активізація пов'язана з бажанням Кремля продемонструвати "результати" до 9 травня та підтвердити здатність продовжувати війну.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Військовий зазначає, що найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському напрямі, де супротивник зосередив значні сили. Незважаючи на це, українські захисники утримують позиції та завдають серйозних втрат живій силі супротивника.

Окремо Яременко прокоментував так зване "Великоднє перемир'я", про яке раніше заявляла Росія.

За його словами, українська сторона від початку не розраховувала на реальне припинення вогню. Хоча масштабних атак та авіаударів справді поменшало, бойові дії не припинялися.

"Піхотні штурми, артилерійські обстріли та атаки дронів тривали. Це не перемир'я, а імітація", — наголосив він.

Таким чином, заяви Володимира Путіна про тимчасову деескалацію, за оцінкою українських військових, не відповідають реальності і є лише інформаційним прикриттям для продовження наступальних дій.

Яременко наголосив, що довіри до подібних ініціатив немає, оскільки російські сили продовжують спроби просунутися вперед. За його словами, ворог не відмовляється від планів захоплення українських територій та використовує будь-які інформаційні приводи для створення ілюзії контролю ситуації.

На тлі цього ЗСУ продовжують стримувати атаки, готуючись до подальшого посилення тиску протягом найближчих тижнів.

