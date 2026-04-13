logo

BTC/USD

70765

ETH/USD

2183.57

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Москва спешит провести наступление до конца апреля: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва спешит провести наступление до конца апреля: в чем причина

На фронте не стихает огонь даже под прикрытием «перемирия»: ВСУ фиксируют попытки захвата новых территорий

13 апреля 2026, 14:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские войска наращивают давление на фронте, стремясь до конца апреля захватить как можно больше украинских территорий. По словам начальника штаба дивизиона артиллерийской разведки НГУ Игорь Яременко, такая активизация связана с желанием Кремля продемонстрировать "результаты" к 9 мая и подтвердить способность продолжать войну.

Москва спешит провести наступление до конца апреля: в чем причина

Российские войска. Фото: из открытых источников

Военный отмечает, что наиболее напряжённой остаётся ситуация на Покровском направлении, где противник сосредоточил значительные силы. Несмотря на это, украинские защитники удерживают позиции и наносят серьёзные потери живой силе противника.

Отдельно Яременко прокомментировал так называемое "пасхальное перемирие", о котором ранее заявляла Россия. 

По его словам, украинская сторона изначально не рассчитывала на реальное прекращение огня. Хотя масштабных атак и авиаударов действительно стало меньше, боевые действия не прекращались.

"Пехотные штурмы, артиллерийские обстрелы и атаки дронов продолжались. Это не перемирие, а имитация", — подчеркнул он.

Таким образом, заявления Владимира Путина о временной деэскалации, по оценке украинских военных, не соответствуют реальности и служат лишь информационным прикрытием для продолжения наступательных действий.

Яременко подчеркнул, что доверия к подобным инициативам нет, поскольку российские силы продолжают попытки продвинуться вперёд. По его словам, враг не отказывается от планов захвата украинских территорий и использует любые информационные поводы для создания иллюзии контроля ситуации.

На фоне этого ВСУ продолжают сдерживать атаки, готовясь к дальнейшему усилению давления в ближайшие недели.

давление будет колоссальное: Зеленский рассказал, когда наступит самый сложный период в войне.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости