Москва спешит провести наступление до конца апреля: в чем причина

Российские войска наращивают давление на фронте, стремясь до конца апреля захватить как можно больше украинских территорий. По словам начальника штаба дивизиона артиллерийской разведки НГУ Игорь Яременко, такая активизация связана с желанием Кремля продемонстрировать "результаты" к 9 мая и подтвердить способность продолжать войну.

Военный отмечает, что наиболее напряжённой остаётся ситуация на Покровском направлении, где противник сосредоточил значительные силы. Несмотря на это, украинские защитники удерживают позиции и наносят серьёзные потери живой силе противника.

Отдельно Яременко прокомментировал так называемое "пасхальное перемирие", о котором ранее заявляла Россия.

По его словам, украинская сторона изначально не рассчитывала на реальное прекращение огня. Хотя масштабных атак и авиаударов действительно стало меньше, боевые действия не прекращались.

"Пехотные штурмы, артиллерийские обстрелы и атаки дронов продолжались. Это не перемирие, а имитация", — подчеркнул он.

Таким образом, заявления Владимира Путина о временной деэскалации, по оценке украинских военных, не соответствуют реальности и служат лишь информационным прикрытием для продолжения наступательных действий.

Яременко подчеркнул, что доверия к подобным инициативам нет, поскольку российские силы продолжают попытки продвинуться вперёд. По его словам, враг не отказывается от планов захвата украинских территорий и использует любые информационные поводы для создания иллюзии контроля ситуации.

На фоне этого ВСУ продолжают сдерживать атаки, готовясь к дальнейшему усилению давления в ближайшие недели.

Читайте также на портале "Комментарии" — давление будет колоссальное: Зеленский рассказал, когда наступит самый сложный период в войне.