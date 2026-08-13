Москва погодилася на переговори, але поставила Україні пастку

Росія заявила про готовність повернутися до мирних переговорів для завершення війни проти України, проте одночасно позначила важливу умову: Москва має намір розглядати передусім пропозиції США. Про це заявив голова комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Григорій Карасін, повідомляє видання "Известия".

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами російського чиновника, Кремль зараз зацікавлений у обговоренні нових американських ініціатив. При цьому Карасін заявив, що російська сторона не бачить перешкод для контактів зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.

"Ми завжди готові до зустрічей та переговорів", — заявив Карасін, додавши, що готовність стосується і Віткоффа, і Кушнера.

При цьому він наголосив, що Москві нібито не принципово, які пропозиції вносив чи не вносив президент України Володимир Зеленський.

Таким чином, російська позиція є показовою: Кремль демонструє готовність до діалогу з американською стороною, одночасно фактично відсуваючи Київ на другий план.

Карасін заявив, що головним критерієм нового раунду переговорів мають стати конкретні результати. За його словами, Москва готова обговорювати мирний процес у тому випадку, якщо Вашингтон справді зацікавлений у досягненні практичного результату.

При цьому російський чиновник не уточнив, які саме умови Кремль хотів би бачити у нових можливих домовленостях.

Заява Карасіна прозвучала на тлі спроб США, що продовжуються, просунути переговорний процес, який раніше фактично зупинився. Москва регулярно заявляє про свою нібито відкритість до діалогу, однак одночасно висуває вимоги, які Київ вважає неприйнятними.

Тепер Кремль знову демонструє готовність говорити, але судячи з заяви російського сенатора, спочатку хоче домовитися саме з Вашингтоном. Це може стати новим випробуванням для переговорного процесу та ролі України у ньому.

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