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Москва согласилась на переговоры, но поставила Украине ловушку

Кремль готов обсуждать мир, однако хочет слышать только Вашингтон. Киев в российскую формулу пока явно не вписывается

13 августа 2026, 10:12
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Кравцев Сергей

Россия заявила о готовности вернуться к мирным переговорам для завершения войны против Украины, однако одновременно обозначила важное условие: Москва намерена рассматривать прежде всего предложения США. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, сообщает российское издание "Известия".

Москва согласилась на переговоры, но поставила Украине ловушку

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам российского чиновника, Кремль сейчас заинтересован в обсуждении новых американских инициатив. При этом Карасин заявил, что российская сторона не видит препятствий для контактов со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.

"Мы всегда готовы к встречам и переговорам", — заявил Карасин, добавив, что готовность касается и Виткоффа, и Кушнера. 

При этом он подчеркнул, что Москве якобы не принципиально, какие предложения вносил или не вносил президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом, российская позиция выглядит показательно: Кремль демонстрирует готовность к диалогу с американской стороной, одновременно фактически отодвигая Киев на второй план.

Карасин заявил, что главным критерием нового раунда переговоров должны стать конкретные результаты. По его словам, Москва готова обсуждать мирный процесс в том случае, если Вашингтон действительно заинтересован в достижении практического результата.

При этом российский чиновник не уточнил, какие именно условия Кремль хотел бы видеть в возможных новых договоренностях.

Заявление Карасина прозвучало на фоне продолжающихся попыток США продвинуть переговорный процесс, который ранее фактически застопорился. Москва регулярно заявляет о своей якобы открытости к диалогу, однако одновременно выдвигает требования, которые Киев считает неприемлемыми.

Теперь Кремль вновь демонстрирует готовность говорить, но, судя по заявлению российского сенатора, сначала хочет договориться именно с Вашингтоном. Это может стать новым испытанием для переговорного процесса и роли Украины в нем.

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