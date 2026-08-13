Москва согласилась на переговоры, но поставила Украине ловушку

Россия заявила о готовности вернуться к мирным переговорам для завершения войны против Украины, однако одновременно обозначила важное условие: Москва намерена рассматривать прежде всего предложения США. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин, сообщает российское издание "Известия".

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам российского чиновника, Кремль сейчас заинтересован в обсуждении новых американских инициатив. При этом Карасин заявил, что российская сторона не видит препятствий для контактов со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа.

"Мы всегда готовы к встречам и переговорам", — заявил Карасин, добавив, что готовность касается и Виткоффа, и Кушнера.

При этом он подчеркнул, что Москве якобы не принципиально, какие предложения вносил или не вносил президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом, российская позиция выглядит показательно: Кремль демонстрирует готовность к диалогу с американской стороной, одновременно фактически отодвигая Киев на второй план.

Карасин заявил, что главным критерием нового раунда переговоров должны стать конкретные результаты. По его словам, Москва готова обсуждать мирный процесс в том случае, если Вашингтон действительно заинтересован в достижении практического результата.

При этом российский чиновник не уточнил, какие именно условия Кремль хотел бы видеть в возможных новых договоренностях.

Заявление Карасина прозвучало на фоне продолжающихся попыток США продвинуть переговорный процесс, который ранее фактически застопорился. Москва регулярно заявляет о своей якобы открытости к диалогу, однако одновременно выдвигает требования, которые Киев считает неприемлемыми.

Теперь Кремль вновь демонстрирует готовность говорить, но, судя по заявлению российского сенатора, сначала хочет договориться именно с Вашингтоном. Это может стать новым испытанием для переговорного процесса и роли Украины в нем.

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