Москва опиниться під жорстким ударом уже восени: Гордон ошелешив прогнозом

Україна розробляє свою балістичну ракету і уже звучали заяви, що балістика полетить на Москву уже восени.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон підтвердив, що балістичні ракети розробляються і навіть проходять випробування. Також він розповів, коли українська балістика полетить на Москву.

“Я українську балістику бачив. Більше того, я її гладив, балістичну ракету нашу. У нас кілька компаній готують балістику. В одній із компаній балістика пройшла вже два періоди випробувань, повністю готова. У другій ось-ось буде готова. Я думаю, що восени підуть масовані удари по Москві”, — зауважив він.

Гордон розповів, як це буде. На його думку, у відповідь на черговий удар балістикою по Києву, Україна жорстко вдарить балістикою по Москві.

“Балістику цю навряд чи зіб'ють, адже потрібні навички. Ніколи ще Москву не атакували балістичними ракетами. А й панцирі С 300, С 400 – це не Patriot. А балістика долетить у своїй масі, куди необхідно, і далі Зеленський, звертаючись до Путіна, скаже: "Ти уб**док, або ти зупиняєшся зараз по лінії бойового зіткнення, або ми кришитимемо Москву так, що тобі там місця не буде. Все”, — спрогнозував журналіст.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія розпочала нову фазу війни — на виснаження. Російський лідер Володимир Путін ударами по складах хоче паралізувати Україну. Готує уже і масовані обстріли енергетики. Однак цього року світла та опалення може не бути і в Росії, що викличе повний хаос.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що станеться в Росії і особливо в Москві, якщо там виникнуть проблеми зі світлом, теплом, паливом. За його словами, Москву уже найближчого опалювального сезону чекає дуже холодна зима та зовсім не проста ситуація.



