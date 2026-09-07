Москва опиниться під жорстким ударом уже восени: Гордон ошелешив прогнозом

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Кречмаровская Наталия
Україна розробляє свою балістичну ракету і уже звучали заяви, що балістика полетить на Москву уже восени.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон підтвердив, що балістичні ракети розробляються і навіть проходять випробування. Також він розповів, коли українська балістика полетить на Москву.
Гордон розповів, як це буде. На його думку, у відповідь на черговий удар балістикою по Києву, Україна жорстко вдарить балістикою по Москві.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія розпочала нову фазу війни — на виснаження. Російський лідер Володимир Путін ударами по складах хоче паралізувати Україну. Готує уже і масовані обстріли енергетики. Однак цього року світла та опалення може не бути і в Росії, що викличе повний хаос.
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що станеться в Росії і особливо в Москві, якщо там виникнуть проблеми зі світлом, теплом, паливом. За його словами, Москву уже найближчого опалювального сезону чекає дуже холодна зима та зовсім не проста ситуація.