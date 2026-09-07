Москва окажется под жестким ударом уже осенью: Гордон ошарашил прогнозом

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Кречмаровская Наталия
Украина разрабатывает свою баллистическую ракету и уже звучали заявления, что баллистика улетит на Москву уже осенью.
Москва. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что баллистические ракеты разрабатываются и проходят испытания. Также он рассказал, когда украинская баллистика улетит на Москву.
Гордон поведал, как это будет. По его мнению, в ответ на очередной удар баллистикой по Киеву Украина жестко ударит баллистикой по Москве.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия начала новую фазу войны — на истощение. Российский лидер Владимир Путин ударами по слогам хочет парализовать Украину. Готовит уже и массированные обстрелы энергетики. Однако в этом году свет и отопление может не быть и в России, что вызовет полный хаос.
Политический и экономический эксперт Тарас Загордний рассказал, что произойдет в России и особенно в Москве, если там возникнут проблемы со светом, теплом, топливом. По его словам, Москву уже в ближайший отопительный сезон ждет очень холодная зима и совсем не простая ситуация.