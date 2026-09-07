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Москва окажется под жестким ударом уже осенью: Гордон ошарашил прогнозом

Журналист Гордон рассказал, когда и как Украина будет бить баллистику по РФ

7 сентября 2026, 20:29
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Кречмаровская Наталия

Украина разрабатывает свою баллистическую ракету и уже звучали заявления, что баллистика улетит на Москву уже осенью.

Москва окажется под жестким ударом уже осенью: Гордон ошарашил прогнозом

Москва. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон подтвердил, что баллистические ракеты разрабатываются и проходят испытания. Также он рассказал, когда украинская баллистика улетит на Москву.

"Я украинскую баллистику видел. Более того, я ее гладил, баллистическую ракету нашу. У нас несколько компаний готовят баллистику. В одной из компаний баллистика прошла уже два периода испытаний, полностью готова. Во второй вот-вот будет готова. Я думаю, что осенью пойдут массированные удары по Москве", — отметил он.

Гордон поведал, как это будет. По его мнению, в ответ на очередной удар баллистикой по Киеву Украина жестко ударит баллистикой по Москве.

"Баллистику эту вряд ли собьют, ведь нужны навыки. Никогда еще Москву не атаковали баллистическими ракетами. Но и панцири С 300, С 400 — это не Patriot. А баллистика долетит в своей массе, куда необходимо, и дальше Зеленский, обращаясь к Путину, скажет "Ты уб**док, или ты останавливаешься сейчас по линии боевого столкновения, или мы будем крошить Москву так, что тебе там места не будет. Все", — спрогнозировал журналист.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия начала новую фазу войны — на истощение. Российский лидер Владимир Путин ударами по слогам хочет парализовать Украину. Готовит уже и массированные обстрелы энергетики. Однако в этом году свет и отопление может не быть и в России, что вызовет полный хаос.

Политический и экономический эксперт Тарас Загордний рассказал, что произойдет в России и особенно в Москве, если там возникнут проблемы со светом, теплом, топливом. По его словам, Москву уже в ближайший отопительный сезон ждет очень холодная зима и совсем не простая ситуация.




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Источник: https://www.youtube.com/live/slps6azMw6Y
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