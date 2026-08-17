Москва готує переговори: у Кремлі різко змінили плани по війні в Україні

Президент США Дональд Трамп заявляв про необхідність активізувати та посилити переговори про завершення війни в Україні. Однак у Росії висувають ультиматуми, після виконання яких ворог погодиться на переговори.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що переговори будуть — у Росії та США, якщо американці зараз почнуть такі переговори. Однак за його словами, результатів щодо завершення війни в Україні, тим більше на умовах припинення вогню по лінії фронту, ці переговори не принесуть.

“Як мінімум найближчі пів року, а то й більше, треба забути про можливість завершення війни. Те вікно можливості, на яке сподівалися навесні, про яке казав Буданов, Зеленський, це вікно закрилось”, — зазначив експерт.

За його словами, росіяни з американцями можуть розпочати сепаратний діалог. Не переговори, наголосив, а діалог.

“Спроба знов втягнути їх в новий Анкорідж. Анкорідж похований. Вони роблять ставку на ескалацію війни. Хочуть примусити нас якщо не до капітуляції, то до того, щоб ми погодилися на їх умови завершення війни”, — пояснив експерт.

Зміни позиції РФ, як зазначив Фесенко, пов'язані з об'єктивними обставинами, з проблемою, яка виникла за останній місяць-півтора в Україні. Це, пояснив, величезний дефіцит антибалістики, а у Росії величезна перевага в балістиці.

“Оце головна причина. Поки цей дисбаланс залишається, Росія не піде на жодні реальні переговори. У них є відчуття. Путін і так думав, але думав скоріше тому, що хотів в це вірити. Йому про це казали військові, що Росія переможе і так далі. Зараз, на превеликий жаль, з'явилися от ці чинники, які посилюють його відчуття, що він зможе виграти війну. І тому він спробує восени і особливо взимку зробити нову спробу для того, щоб виграти війну”, — зауважив політолог.

Реальних переговорів, підкреслив експерт, зараз не буде, можливі тільки сепаратні зі США, на яких росіяни не будуть шукати компроміс, а будуть виставляти вимоги свої.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які міста України Путін атакуватиме восени.



