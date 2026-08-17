Москва готує переговори: у Кремлі різко змінили плани по війні в Україні

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп заявляв про необхідність активізувати та посилити переговори про завершення війни в Україні. Однак у Росії висувають ультиматуми, після виконання яких ворог погодиться на переговори.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політолог Володимир Фесенко зазначив, що переговори будуть — у Росії та США, якщо американці зараз почнуть такі переговори. Однак за його словами, результатів щодо завершення війни в Україні, тим більше на умовах припинення вогню по лінії фронту, ці переговори не принесуть.
За його словами, росіяни з американцями можуть розпочати сепаратний діалог. Не переговори, наголосив, а діалог.
Зміни позиції РФ, як зазначив Фесенко, пов'язані з об'єктивними обставинами, з проблемою, яка виникла за останній місяць-півтора в Україні. Це, пояснив, величезний дефіцит антибалістики, а у Росії величезна перевага в балістиці.
Реальних переговорів, підкреслив експерт, зараз не буде, можливі тільки сепаратні зі США, на яких росіяни не будуть шукати компроміс, а будуть виставляти вимоги свої.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які міста України Путін атакуватиме восени.