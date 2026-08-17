Москва готовит переговоры: в Кремле резко изменили планы по войне в Украине

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Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости активизировать и усилить переговоры по завершению войны в Украине. Однако в России выдвигаются ультиматумы, после выполнения которых враг согласится на переговоры.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политолог Владимир Фесенко отметил, что переговоры будут – в России и США, если американцы сейчас начнут такие переговоры. Однако, по его словам, результатов по завершению войны в Украине, тем более на условиях прекращения огня по линии фронта, эти переговоры не принесут.
По его словам, россияне с американцами могут приступить к сепаратному диалогу. Не переговоры, подчеркнул, а диалог.
Изменения позиции РФ, как отметил Фесенко, связаны с объективными обстоятельствами, с проблемой, возникшей за последний месяц-полтора в Украине. Это, объяснил, огромный дефицит антибаллистики, а у России огромное преимущество в баллистике.
Реальных переговоров, подчеркнул эксперт, сейчас не будет, возможны только сепаратные из США, на которых россияне не будут искать компромисс, а будут выдвигать свои требования.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какие города Украины Путин будет атаковать осенью.