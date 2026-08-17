Москва готовит переговоры: в Кремле резко изменили планы по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял о необходимости активизировать и усилить переговоры по завершению войны в Украине. Однако в России выдвигаются ультиматумы, после выполнения которых враг согласится на переговоры.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политолог Владимир Фесенко отметил, что переговоры будут – в России и США, если американцы сейчас начнут такие переговоры. Однако, по его словам, результатов по завершению войны в Украине, тем более на условиях прекращения огня по линии фронта, эти переговоры не принесут.

"Как минимум в ближайшие полгода, а то и больше, нужно забыть о возможности завершения войны. То окно возможности, на которое надеялись весной, о котором говорил Буданов, Зеленский, это окно закрылось", — отметил эксперт.

По его словам, россияне с американцами могут приступить к сепаратному диалогу. Не переговоры, подчеркнул, а диалог.

"Попытка снова вовлечь их в новый Анкоридж. Анкоридж похоронен. Они делают ставку на эскалацию войны. Хотят заставить нас если не к капитуляции, то к тому, чтобы мы согласились на их условия завершения войны", — пояснил эксперт.

Изменения позиции РФ, как отметил Фесенко, связаны с объективными обстоятельствами, с проблемой, возникшей за последний месяц-полтора в Украине. Это, объяснил, огромный дефицит антибаллистики, а у России огромное преимущество в баллистике.

"Это главная причина. Пока этот дисбаланс остается, Россия не пойдет ни на какие реальные переговоры. У них есть ощущения. Путин и так думал, но думал скорее потому, что хотел в это верить. Ему об этом говорили военные, что Россия победит и так далее. Сейчас, к большому сожалению, появились вот эти факторы, которые он усилит. попытается осенью и особенно зимой предпринять новую попытку для того, чтобы выиграть войну”, — заметил политолог.

Реальных переговоров, подчеркнул эксперт, сейчас не будет, возможны только сепаратные из США, на которых россияне не будут искать компромисс, а будут выдвигать свои требования.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие города Украины Путин будет атаковать осенью.



