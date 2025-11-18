Москва готує новий удар по Україні: названо вкрай небезпечну тенденцію

Протягом найближчого тижня Росія може накопичити достатньо військових засобів, щоб завдати точкових ударів по території України. Нещодавно у мережі з’явилася інформація, що країна-агресор перебуває на завершальній стадії підготовки до потенційно масштабного ракетного удару. Таку думку висловив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. За його словами, останнім часом Росія дещо змінила тактику ураження.

“Основну масу засобів ураження вони концентрують на одному місті, а не розпорошують по різних регіонах”, – пояснив Храпчинський.

Водночас експерт зауважив, що давати точні прогнози щодо часу можливого удару майже неможливо.

“Казати про якісь прогнози, коли можлива атака – це, мабуть, як гадати на кавовій гущі, або ж треба мати чіткі розвіддані з боку”, – зазначив він.

Разом із тим, спостерігається збільшення кількості атак на об’єкти енергетики. Храпчинський підкреслив, що РФ продовжуватиме удари по енергетичній інфраструктурі, проте використовуватиме складні траєкторії польоту ракет над цивільними містами, щоб збільшити ефект та створити додаткову загрозу.

“Коли сили ППО намагаються перехоплювати цілі над містом, існує ймовірність жертв серед цивільного населення та руйнувань будинків”, – пояснив експерт.

Він додав, що тип використовуваних засобів ураження залежатиме від конкретного регіону: ворог може застосовувати крилаті або балістичні ракети. Від цього також залежатиме кількість ударних безпілотників та імітаторів. Росія активно збирає розвіддані про системи ППО України, щоб знати їхнє розташування та час на перезарядку.

“Протягом останнього часу суттєво збільшилась кількість застосування саме ракет російського виробництва”, – наголосив Храпчинський.

За його словами, більшість ударів ракетами “Кинджал” відбувається по регіонах, де відсутні системи Patriot, SAMP/T або IRIS-T, тобто там, де противник упевнений у досягненні цілі.

