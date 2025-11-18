logo_ukra

Кремль готує ще один "Крим" у Європі: озвучено страшну мету Путіна та терміни

Росія може спробувати скористатися тим, що сьогодні Європа проявляє слабкість

18 листопада 2025, 07:45
Попри очевидну нестачу ресурсів для проведення масштабного наступу, Росія може звернутися до гібридних методів тиску та захоплення територій, подібних до тих, що використовувалися на Донбасі та в Криму. Таку оцінку дав військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак під час онлайн-чату на Главреді.

За його словами, у РФ зараз бракує сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення на кшталт того, що відбувається в Україні.

"Всі ресурси кинуті на український фронт, сотні танків не підуть на Естонію, Латвію чи Литву", — пояснив Ступак. 

Однак, додав експерт, територія балтійських країн невелика, і для дестабілізації може вистачити значно менших сил, ніж для повномасштабного наступу.

Ступак зазначив, що найімовірніший сценарій виглядає як операція в стилі "зелених чоловічків", коли невелика, але добре озброєна група захоплює стратегічно важливі адміністративні об’єкти у прикордонних містах.

"Такий варіант цілком можливий, адже 200 озброєних людей можуть тримати в покірності місто, наприклад, Нарву. Тим більше, що кільце навколо Естонії звужується, там можна очікувати якоїсь неприємності", — пояснив експерт. 

Він також наголосив на можливості використання Москвою сучасної слабкості Європи.

"Через два роки Європа може бути набагато сильнішою, і момент буде втрачено. Слабкість провокує агресію, тому Росія може спробувати захопити якусь країну, місто або регіон", — підкреслив Ступак. 

Як вже писали "Коментарі", переговорний процес між Україною та Росією фактично зайшов у глухий кут і, за словами політолога Володимира Фесенка, нагадує "живий труп". Хоча офіційний діалог поставлений на тривалу паузу, експерт припускає, що певні непублічні контакти все ж підтримуються — передусім щодо гуманітарних питань, таких як обмін полоненими.



