Кремль готовит еще один "Крым" в Европе: озвучена страшная цель Путина и термины
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль готовит еще один "Крым" в Европе: озвучена страшная цель Путина и термины

Россия может попытаться воспользоваться тем, что сегодня Европа проявляет слабость

18 ноября 2025, 07:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

Несмотря на очевидную нехватку ресурсов для проведения масштабного наступления, Россия может обратиться к гибридным методам давления и захвату территорий, подобных используемым на Донбассе и в Крыму. Такую оценку дал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак во время онлайн-чата на Главреде.

Кремль готовит еще один "Крым" в Европе: озвучена страшная цель Путина и термины

Фото: из открытых источников

По его словам, у РФ сейчас не хватает сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение вроде того, что происходит в Украине.

"Все ресурсы брошены на украинский фронт, сотни танков не пойдут на Эстонию, Латвию или Литву", — объяснил Ступак.

Однако, добавил эксперт, территория балтийских стран невелика, и для дестабилизации может хватить меньших сил, чем для полномасштабного наступления.

Ступак отметил, что вероятнейший сценарий выглядит как операция в стиле "зеленых человечков", когда небольшая, но хорошо вооруженная группа захватывает стратегически важные административные объекты в приграничных городах.

"Такой вариант вполне возможен, ведь 200 вооруженных людей могут держать в покорности город, например, Нарву. Тем более что кольцо вокруг Эстонии сужается, там можно ожидать какой-то неприятности", — пояснил эксперт.

Он также отметил возможность использования Москвой современной слабости Европы.

"Через два года Европа может быть гораздо сильнее, и момент будет потерян. Слабость провоцирует агрессию, поэтому Россия может попытаться захватить какую-нибудь страну, город или регион", — подчеркнул Ступак.

Как уже писали "Комментарии", переговорный процесс между Украиной и Россией фактически зашел в тупик и, по словам политолога Владимира Фесенко, напоминает "живой труп". Хотя официальный диалог поставлен на длительную паузу, эксперт предполагает, что определенные непубличные контакты все же поддерживаются — прежде всего по гуманитарным вопросам, таким как обмен пленными.



