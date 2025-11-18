Кремль готовит еще один "Крым" в Европе: озвучена страшная цель Путина и термины

Несмотря на очевидную нехватку ресурсов для проведения масштабного наступления, Россия может обратиться к гибридным методам давления и захвату территорий, подобных используемым на Донбассе и в Крыму. Такую оценку дал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак во время онлайн-чата на Главреде.

Фото: из открытых источников

По его словам, у РФ сейчас не хватает сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение вроде того, что происходит в Украине.

"Все ресурсы брошены на украинский фронт, сотни танков не пойдут на Эстонию, Латвию или Литву", — объяснил Ступак.

Однако, добавил эксперт, территория балтийских стран невелика, и для дестабилизации может хватить меньших сил, чем для полномасштабного наступления.

Ступак отметил, что вероятнейший сценарий выглядит как операция в стиле "зеленых человечков", когда небольшая, но хорошо вооруженная группа захватывает стратегически важные административные объекты в приграничных городах.

"Такой вариант вполне возможен, ведь 200 вооруженных людей могут держать в покорности город, например, Нарву. Тем более что кольцо вокруг Эстонии сужается, там можно ожидать какой-то неприятности", — пояснил эксперт.

Он также отметил возможность использования Москвой современной слабости Европы.

"Через два года Европа может быть гораздо сильнее, и момент будет потерян. Слабость провоцирует агрессию, поэтому Россия может попытаться захватить какую-нибудь страну, город или регион", — подчеркнул Ступак.

