Москва готовит новый удар по Украине: названа крайне опасная тенденция

В ближайшую неделю Россия может накопить достаточно военных средств, чтобы нанести точечные удары по территории Украины. Недавно в сети появилась информация, что страна-агрессор находится на завершающей стадии подготовки к потенциально масштабному ракетному удару. Такое мнение высказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. По его словам, в последнее время Россия несколько сменила тактику поражения.

Фото: из открытых источников

"Основную массу средств поражения они концентрируют на одном городе, а не распыляют по разным регионам", — объяснил Храпчинский.

В то же время эксперт отметил, что давать точные прогнозы по поводу времени возможного удара почти невозможно.

"Говорить о каких-то прогнозах, когда возможна атака — это, пожалуй, как гадать на кофейной гуще, или нужно иметь четкие разведданные со стороны", — отметил он.

Вместе с тем наблюдается увеличение количества атак на объекты энергетики. Храпчинский подчеркнул, что РФ будет продолжать удары по энергетической инфраструктуре, однако использовать сложные траектории полета ракет над гражданскими городами, чтобы увеличить эффект и создать дополнительную угрозу.

"Когда силы ПВО пытаются перехватывать цели над городом, существует вероятность жертв среди гражданского населения и разрушения домов", — пояснил эксперт.

Он добавил, что тип используемых средств поражения будет зависеть от конкретного региона: враг может использовать крылатые или баллистические ракеты. От этого также зависит количество ударных беспилотников и имитаторов. Россия активно собирает разведданные о системах ПВО Украины, чтобы знать их расположение и время на перезарядку.

"В последнее время существенно увеличилось количество применения именно ракет российского производства", — подчеркнул Храпчинский.

По его словам, большинство ударов ракетами "Кинжал" происходит по регионам, где отсутствуют системы Patriot, SAMP/T или IRIS-T, то есть там, где противник уверен в достижении цели.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на очевидную нехватку ресурсов для проведения масштабного наступления, Россия может обратиться к гибридным методам давления и захвату территорий, подобных использовавшимся на Донбассе и в Крыму.