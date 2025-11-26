Москва дочекається жорсткої відплати від України: озвучено точні терміни

Українські сили дедалі активніше застосовують ударні дрони проти важливих енергетичних об’єктів на території Росії. Нещодавно під потужною атакою опинилася Шатурська ГРЕС у Московській області — енергостанція, що частково забезпечує живленням російську столицю. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, чому такі удари мають стратегічне значення.

Фото: з відкритих джерел

Він звернув увагу на те, що вплив на інфраструктуру РФ може безпосередньо позначитися на стабільності енергопостачання Москви та навіть призвести до серйозних перебоїв.

За словами Світана, влучання по Шатурській ГРЕС стало своєрідним проривом: це перший випадок, коли Україні вдалося уразити об’єкт подібного масштабу саме в Московській області. Він охарактеризував подію словами: "Це початок "чорного дня" для Москви".

Аналітик наголосив, що довкола столиці РФ формується так зване енергетичне кільце, яке складається з восьми ключових технологічних коридорів. Удар припав саме на східний напрямок, де й розташована Шатурська ГРЕС — газова електростанція, що стоїть більш ніж за 100 кілометрів від міста.

Атака 23 листопада спричинила пожежу та пошкодження вузла видачі потужності, після чого українські дрони завдали повторного удару — цього разу по турбінній залі енергоблоку на 80 мегават. Через це у Шатурі виникли проблеми з теплопостачанням.

Світан зазначив, що станція має велике значення для енергоресурсів столиці: "Її потужність складає 1500 мегаватів… у пікові години ГРЕС підіймає потужність та перекидає її у це енергокільце".

Водночас він уточнив, що навіть повне виведення з ладу однієї ГРЕС не спричинить блекауту. Але якщо "відмінусувати кілька таких об’єктів по колу… тоді її можна загасити". Додатково удари мають бути спрямовані й по газопроводах.

На думку експерта, за умови збереження темпу атак ситуація може різко змінитися

"Якщо збережеться такий саме режим завдання ударів, то за місяць – півтора, до Нового року можемо "загасити" Москву", — вважає Світан.

Як вже писали "Коментарі", питання повернення Російської Федерації до формату G8, з якого країну виключили ще у червні 2014 року через анексію Криму, є категорично неприпустимим. Про це у програмі на BBC News заявила високопоставлена представниця Європейського Союзу з питань закордонної політики та безпеки Кая Каллас.