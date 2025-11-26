Москва дождется жесткого возмездия от Украины: озвучены точные сроки

Украинские силы все более активно применяют ударные дроны против важных энергетических объектов на территории России. Недавно под мощной атакой оказалась Шатурская ГРЭС в Московской области — энергостанция, отчасти обеспечивающая питанием российскую столицу. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему такие удары имеют стратегическое значение.

Фото: из открытых источников

Он обратил внимание на то, что влияние на инфраструктуру РФ может напрямую отразиться на стабильности энергоснабжения Москвы и даже привести к серьезным перебоям.

По словам Свитана, попадание по Шатурской ГРЭС стало своеобразным прорывом: это первый случай, когда Украине удалось поразить объект подобного масштаба именно в Московской области. Он охарактеризовал событие словами: "Это начало "черного дня" для Москвы".

Аналитик подчеркнул, что вокруг столицы РФ формируется так называемое энергетическое кольцо, состоящее из восьми ключевых технологических коридоров. Удар пришелся именно на восточное направление, где и расположена Шатурская ГРЭС — газовая электростанция, стоящая более чем в 100 километрах от города.

Атака 23 ноября вызвала пожар и повреждение узла выдачи мощности, после чего украинские дроны нанесли повторный удар — на этот раз по турбинному залу энергоблока на 80 мегаватт. Из-за этого у Шатури возникли проблемы с теплоснабжением.

Свитан отметил, что станция имеет большое значение для энергоресурсов столицы: "Ее мощность составляет 1500 мегаватт… в пиковые часы ГРЭС поднимает мощность и опрокидывает ее в это энергокольцо".

В то же время он уточнил, что даже полный вывод из строя одной ГРЭС не приведет к блекауту. Но если "отменить несколько таких объектов по кругу… тогда ее можно потушить". Дополнительно удары должны быть направлены по газопроводам.

По мнению эксперта, при сохранении темпа атак ситуация может резко измениться

" Если сохранится такой же режим нанесения ударов, то за месяц – полтора, до Нового года можем "погасить" Москву " , — считает Свитан.

