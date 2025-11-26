logo

BTC/USD

87857

ETH/USD

2947.08

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Москва дождется жесткого возмездия от Украины: озвучены точные сроки
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва дождется жесткого возмездия от Украины: озвучены точные сроки

Военный аналитик Роман Свитан предположил, что серия новых украинских ударов может привести к полному обесточиванию Москвы еще до наступления Нового года.

26 ноября 2025, 07:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинские силы все более активно применяют ударные дроны против важных энергетических объектов на территории России. Недавно под мощной атакой оказалась Шатурская ГРЭС в Московской области — энергостанция, отчасти обеспечивающая питанием российскую столицу. Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему такие удары имеют стратегическое значение.

Москва дождется жесткого возмездия от Украины: озвучены точные сроки

Фото: из открытых источников

Он обратил внимание на то, что влияние на инфраструктуру РФ может напрямую отразиться на стабильности энергоснабжения Москвы и даже привести к серьезным перебоям.

По словам Свитана, попадание по Шатурской ГРЭС стало своеобразным прорывом: это первый случай, когда Украине удалось поразить объект подобного масштаба именно в Московской области. Он охарактеризовал событие словами: "Это начало "черного дня" для Москвы".

Аналитик подчеркнул, что вокруг столицы РФ формируется так называемое энергетическое кольцо, состоящее из восьми ключевых технологических коридоров. Удар пришелся именно на восточное направление, где и расположена Шатурская ГРЭС — газовая электростанция, стоящая более чем в 100 километрах от города.

Атака 23 ноября вызвала пожар и повреждение узла выдачи мощности, после чего украинские дроны нанесли повторный удар — на этот раз по турбинному залу энергоблока на 80 мегаватт. Из-за этого у Шатури возникли проблемы с теплоснабжением.

Свитан отметил, что станция имеет большое значение для энергоресурсов столицы: "Ее мощность составляет 1500 мегаватт… в пиковые часы ГРЭС поднимает мощность и опрокидывает ее в это энергокольцо".

В то же время он уточнил, что даже полный вывод из строя одной ГРЭС не приведет к блекауту. Но если "отменить несколько таких объектов по кругу… тогда ее можно потушить". Дополнительно удары должны быть направлены по газопроводам.

По мнению эксперта, при сохранении темпа атак ситуация может резко измениться

" Если сохранится такой же режим нанесения ударов, то за месяц – полтора, до Нового года можем "погасить" Москву " , — считает Свитан.

Как уже писали "Комментарии", вопрос возвращения Российской Федерации в формат G8, из которого страну исключили еще в июне 2014 года из-за аннексии Крыма, категорически недопустим. Об этом в программе на BBC News заявила высокопоставленный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости