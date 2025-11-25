"Це беззаперечно": у ЄС здивували заявою про повернення РФ до G8

Питання повернення Російської Федерації до формату G8, з якого країну виключили ще у червні 2014 року через анексію Криму, є категорично неприпустимим. Про це у програмі на BBC News заявила високопоставлена представниця Європейського Союзу з питань закордонної політики та безпеки Кая Каллас.

Фото: з відкритих джерел

"Ми не можемо просто повернутися до звичного режиму співпраці з Росією… Чи можна собі це уявити?" — наголосила Каллас, підкреслюючи, що будь-які спроби відновити повноцінне членство РФ у міжнародних структурах є неприйнятними.

Що стосується мирного плану для врегулювання конфлікту, Каллас зазначила, що його основна мета полягає у тому, щоб Росія не могла здійснити повторне вторгнення на територію України. За її словами, для досягнення цього буде необхідно, щоб Москва дотримувалася міжнародних угод та суттєво скоротила свої збройні сили.

"Щоб поставити цьому конфлікту остаточну крапку, потрібно, аби Росія пішла на конкретні поступки", — додала Каллас, наголошуючи, що без активної готовності РФ виконувати умови миру будь-які домовленості залишаться декларативними.

Дипломатка підкреслила, що безпека Європи та міжнародна стабільність вимагають суворого контролю і відповідальності, і відновлення повноцінного членства Росії в G8 передчасне та неприйнятне. На думку Каллас, мирний план має стати не просто дипломатичною рамкою, а гарантією того, що подібна агресія більше не повториться, а зусилля всіх сторін будуть спрямовані на тривалу стабільність у регіоні.

