Макрон висунув ЄС жорстку умову через російські капітали: що сталося

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що саме європейські держави повинні ухвалити остаточне рішення щодо майбутнього заморожених російських державних активів, значна частина яких розміщена у фінансових установах Бельгії. Про це повідомляє Politico.

Фото: з відкритих джерел

У матеріалі зазначається, що Макрон виступив проти підходу, закладеного в американському "мирному плані" щодо України. Французький лідер підкреслив, що Європа має демонструвати твердість і самостійність, а не дозволяти іншим вирішувати, як саме повинні бути використані кошти, заблоковані після початку масштабної агресії РФ. На його думку, будь-які рішення про використання цих активів мають ухвалюватися саме європейцями, без зовнішнього тиску та поспіху.

Politico нагадує, що оприлюднений минулого тижня американський план із 28 пунктів передбачає використання заморожених російських активів на відновлення України після можливого укладення перемир’я. Така пропозиція, за оцінками видання, може створити напруження у відносинах між США та країнами ЄС, оскільки здатна підірвати нинішні зусилля Європи мобілізувати близько 140 мільярдів євро під українські оборонні потреби.

Видання також звертає увагу, що європейці побоюються: неконтрольоване використання активів на умовах Вашингтона може позбавити їх важелів впливу в майбутніх перемовинах та створити прецедент, який послабить позиції ЄС у геополітичному протистоянні з Росією. Саме тому Макрон закликає партнерів не демонструвати жодних ознак слабкості, які Москва може розцінити як сигнал до посилення своєї агресивної стратегії.

Нагадаємо, що українська делегація 24 листопада повернулася з Женеви, де разом із американськими та європейськими представниками обговорювала оновлений варіант "мирного плану". Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що після дискусій документ виглядає більш реалістичним і вже не містить початкових 28 пунктів, які запропонувала команда Дональда Трампа.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 25 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по території України. Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у телемарафоні, що ніч була надзвичайно складною для сил оборони, проте результати їхньої роботи можна вважати успішними. Було збито велику кількість безпілотників та три балістичні ракети, що летіли на Київ.