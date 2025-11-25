logo

Макрон выдвинул ЕС жесткое условие из-за российских капиталов: что произошло
НОВОСТИ

Макрон выдвинул ЕС жесткое условие из-за российских капиталов: что произошло

Французский президент подчеркнул, что Европа не должна демонстрировать слабость, чтобы не усиливать уверенность России в противостоянии с ней.

25 ноября 2025, 13:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно европейские государства должны принять окончательное решение по поводу будущего замороженных российских государственных активов, значительная часть которых размещена в финансовых учреждениях Бельгии. Об этом сообщает Politico.

Макрон выдвинул ЕС жесткое условие из-за российских капиталов: что произошло

Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что Макрон выступил против подхода, заложенного в американском "мирном плане" в отношении Украины. Французский лидер подчеркнул, что Европа должна демонстрировать жесткость и самостоятельность, а не позволять другим решать, как именно должны быть использованы средства, заблокированные после начала масштабной агрессии РФ. По его мнению, любые решения об использовании этих активов должны приниматься именно европейцами без внешнего давления и спешки.

Politico напоминает, что обнародованный на прошлой неделе американский план по 28 пунктам предусматривает использование замороженных российских активов на восстановление Украины после возможного заключения перемирия. Такое предложение, по оценкам издания, может создать напряжение в отношениях между США и странами ЕС, поскольку способно взорвать нынешние усилия Европы мобилизовать около 140 миллиардов евро под украинские оборонные нужды.

Издание также обращает внимание на то, что европейцы опасаются: неконтролируемое использование активов на условиях Вашингтона может лишить их рычагов влияния в будущих переговорах и создать прецедент, который ослабит позиции ЕС в геополитическом противостоянии с Россией. Именно поэтому Макрон призывает партнеров не демонстрировать признаков слабости, которые Москва может расценить как сигнал к усилению своей агрессивной стратегии.

Напомним, что украинская делегация 24 ноября вернулась из Женевы, где вместе с американскими и европейскими представителями обсуждала обновленный вариант "мирного плана". Президент Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что после дискуссий документ выглядит более реалистичным и уже не содержит начальных 28 пунктов, предложенных командой Дональда Трампа.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 25 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины. Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в телемарафоне, что ночь была очень сложной для сил обороны, однако результаты их работы можно считать успешными. Было сбито большое количество беспилотников и три баллистических ракеты, летевших на Киев.



