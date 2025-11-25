logo

commentss НОВОСТИ Все новости

"Это безусловно": в ЕС удивили заявлением о возвращении РФ в G8

Каллас отметила, что мирный план должен предотвратить новое вторжение России

25 ноября 2025, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вопрос возвращения Российской Федерации в формат G8, из которого страну исключили еще в июне 2014 года из-за аннексии Крыма, категорически недопустим. Об этом в программе на BBC News заявила высокопоставленный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас.

Фото: из открытых источников

"Мы не можем просто вернуться к привычному режиму сотрудничества с Россией… Можно ли это представить?" — подчеркнула Каллас, подчеркивая, что любые попытки восстановить полноценное членство РФ в международных структурах неприемлемы.

Что касается мирного плана по урегулированию конфликта, Каллас отметила, что его основная цель состоит в том, чтобы Россия не могла осуществить повторное вторжение на территорию Украины. По ее словам, для достижения этого будет необходимо, чтобы Москва соблюдала международные соглашения и существенно сократила свои вооруженные силы.

"Чтобы поставить этому конфликту окончательную точку, нужно, чтобы Россия пошла на конкретные уступки", — добавила Каллас, отмечая, что без активной готовности РФ выполнять условия мира любые договоренности останутся декларативными.

Дипломатка подчеркнула, что безопасность Европы и международная стабильность требуют строгого контроля и ответственности, и восстановление полноценного членства России в G8 преждевременно и неприемлемо. По мнению Калласа, мирный план должен стать не просто дипломатической рамкой, а гарантией того, что подобная агрессия больше не повторится, а усилия всех сторон будут направлены на длительную стабильность в регионе.

Как уже писали "Комментарии", президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что именно европейские государства должны принять окончательное решение по поводу будущего замороженных российских государственных активов, значительная часть которых размещена в финансовых учреждениях Бельгии. Об этом сообщает Politico.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
