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Московське ноу-хау: ЗМІ показали, як у столиці РФ полюють на дрони на комунальній техніці

Захист після удару по НПЗ: біля «Москва-Сіті» та в Капотні з'явилися мобільні пости протиповітряної оборони

17 червня 2026, 16:29
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Недилько Ксения

Вулиці російської столиці перетворилися на декорації до військових фільмів через неспроможність штатних систем протиповітряної оборони захистити стратегічні об'єкти. Російське командування почало залучати цивільну спецтехніку для створення мобільних вогневих точок. Зокрема, у місті зафіксували підняті комунальні автовишки, в люльках яких чергують озброєні військовослужбовці, намагаючись збивати дрони зі стрілецької зброї.

Московське ноу-хау: ЗМІ показали, як у столиці РФ полюють на дрони на комунальній техніці

Фото, створене штучним інтелектом

Один із таких специфічних постів спостереження та відстрілу помітили у престижному діловому кварталі "Москва-Сіті".

Московське ноу-хау: ЗМІ показали, як у столиці РФ полюють на дрони на комунальній техніці - фото 2


"Аналогічну точку протидронової оборони на базі автовишки облаштували й у Капотні, — повідомив журналіст Олександр Плющев, який оприлюднив фотографічні докази мілітаризації міста. — Саме там функціонує Московський нафтопереробний завод, який напередодні опинився під прицілом".

Екстрене розгортання військових на вишках стало прямою реакцією на успішний наліт безпілотників 16 червня 2026 року, який призвів до серйозної пожежі на НПЗ "Газпром нафти". Атака виявилася настільки результативною, що підприємство, яке забезпечувало регіон бензином, дизелем та мазутом, довелося повністю зупинити в аварійному режимі через критичні руйнування інфраструктури.

"За інформацією від наших джерел, внаслідок вибухів суттєво пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, — зазначають аналітики інформаційного агентства Reuters, оцінюючи масштаби збитків. — Дане обладнання мало добову продуктивність у понад 21 тисячу тонн, що становить близько 53% від загальної потужності всього Московського нафтопереробного заводу".

Попри регулярні звіти мерії про "надійний заслін", українські безпілотники продовжують впевнено знаходити щілини в обороні Москви. Російська влада діє в умовах паніки: супутникові знімки зафіксували появу щонайменше семи нових капітальних веж із зенітними ракетно-гарматними комплексами "Панцирь" на північних та східних околицях мегаполіса. Крім того, аналогічні системи ППО окупанти продовжують цинічно монтувати безпосередньо на дахах житлових будинків та офісних центрів у середмісті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Зеленський наголосив, що удар по Підмосковному НПЗ був відповіддю на масовану атаку РФ по Києву, Харкову та Дніпру, яка сталася у ніч з 14 на 15 червня.



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