Улицы российской столицы превратились в декорации к военным фильмам из-за несостоятельности штатных систем противовоздушной обороны защитить стратегические объекты. Российское командование привлекало гражданскую спецтехнику для создания мобильных огневых точек. В частности, в городе зафиксировали поднятые коммунальные автовышки, в люльках которых дежурят вооруженные военнослужащие, пытаясь сбивать дроны из стрелкового оружия.

Фото, созданное искусственным интеллектом

Один из таких специфических постов наблюдения и отстрела был замечен в престижном деловом квартале "Москва-Сити".





"Аналогичную точку противодроновой обороны на базе автовышки обустроили и в Капотне, — сообщил журналист Александр Плющев, обнародовавший фотографические доказательства милитаризации города. — Там функционирует Московский нефтеперерабатывающий завод, который накануне оказался под прицелом".

Экстренное развертывание военных на вышках стало прямой реакцией на успешный налет беспилотников 16 июня 2026, который привел к серьезному пожару на НПЗ "Газпром нефть". Атака оказалась настолько результативной, что предприятие, которое снабжало регион бензином, дизелем и мазутом, пришлось полностью остановить в аварийном режиме из-за критических разрушений инфраструктуры.

"По информации от наших источников, в результате взрывов существенно повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, — отмечают аналитики информационного агентства Reuters, оценивая масштабы убытков. — Данное оборудование имело суточную производительность более чем в 21 тысячу тонн, что составляет около 53% от общей мощности всего Московского нефтеперерабатывающего завода".

Несмотря на регулярные отчеты мэрии о "надежном заслоне", украинские беспилотники продолжают уверенно находить щели в обороне Москвы. Российские власти действуют в условиях паники: спутниковые снимки зафиксировали появление, по меньшей мере, семи новых капитальных башен с зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь" на северных и восточных окрестностях мегаполиса. Кроме того, аналогичные системы ПВО оккупанты продолжают цинично монтировать непосредственно на крышах жилых домов и офисных центров в центре города.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по Подмосковному НПЗ был ответом на массированную атаку РФ по Киеву, Харькову и Днепру, которая произошла в ночь с 14 на 15 июня.