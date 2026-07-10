Моніторингові канали попереджають про масовані загрози у семи областях України

Протягом найближчих місяців усі автозаправні станції на території Києва та Київської області можуть стати потенційними об'єктами для ворожих атак. Про це повідомляють моніторингові аналітики, застерігаючи про серйозні ризики для паливної інфраструктури.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Згідно з паливними прогнозами та даними спостережень, небезпека загрожує не лише столичному регіону.

"Це стосується також Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей", — наголошують автори моніторингу.

Головна небезпека полягає у специфіці підготовки цих атак російськими військовими. За інформацією джерел, загарбники заздалегідь розробили план ураження, повністю ігноруючи реальний стан об'єктів на місцях.

"Ворог спланував удари, навіть не проводячи розвідку потенційних цілей", — підкреслюють моніторингові канали. Через такий підхід небезпека загрожує абсолютно всім локаціям збереження та продажу пального, адже "під загрозою знаходяться навіть непрацюючі АЗС".

Окремо аналітики виділяють конкретні мережі, які викликають у ворога найбільший інтерес. На основі наявної інформації, "серед пріоритетних — заправки WOG", що робить персонал та відвідувачів цих комплексів об'єктами підвищеної небезпеки під час повітряних тривог у зазначених областях.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські війська розглядають варіант атаки на Чернігівську область. При цьому удар може відбутися не з боку Білорусі, а безпосередньо з прикордонних територій самої РФ. Військове керівництво України вже прораховує такі дії ворога.

"Ворог у межах Чернігівщини може планувати спроби розширення зони свого контролю", — повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зауважив, що загарбники хочуть рухатися саме на цьому відрізку фронту, хоча останнім часом піхота чи диверсанти окупантів на Чернігівському напрямку не проявляли активності.



