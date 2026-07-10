Мониторинговые каналы предупреждают о массированных угрозах в семи областях Украины

В ближайшие месяцы все автозаправочные станции на территории Киева и Киевской области могут стать потенциальными объектами для вражеских атак. Об этом сообщают мониторинговые аналитики, предостерегая о серьезных рисках для топливной инфраструктуры.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Согласно топливным прогнозам и данным наблюдений, опасность грозит не только столичному региону.

"Это касается также Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей", — подчеркивают авторы мониторинга.

Главная опасность состоит в специфике подготовки этих атак российскими военными. По информации источников, захватчики заранее разработали план поражения, полностью игнорируя реальное состояние объектов на местах.

"Враг спланировал удары, даже не проводя разведку потенциальных целей", — подчеркивают мониторинговые каналы. Из-за такого подхода опасность угрожает абсолютно всем локациям хранения и продажи топлива, ведь под угрозой находятся даже неработающие АЗС.

Отдельно аналитики выделяют конкретные сети, вызывающие у врага наибольший интерес. На основе имеющейся информации "среди приоритетных — заправки WOG", что делает персонал и посетителей этих комплексов объектами повышенной опасности во время воздушных тревог в указанных областях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска рассматривают вариант атаки на Черниговскую область. При этом удар может произойти не со стороны Беларуси, а прямо с приграничных территорий самой РФ. Военное руководство Украины уже просчитывает подобные действия врага.

"Враг в пределах Черниговщины может планировать попытки расширения зоны своего контроля", — сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что захватчики хотят двигаться именно на этом отрезке фронта, хотя в последнее время пехота или диверсанты оккупантов на Черниговском направлении не проявляли активности.



