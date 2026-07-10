Мониторинговые каналы предупреждают о массированных угрозах в семи областях Украины

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Недилько Ксения
В ближайшие месяцы все автозаправочные станции на территории Киева и Киевской области могут стать потенциальными объектами для вражеских атак. Об этом сообщают мониторинговые аналитики, предостерегая о серьезных рисках для топливной инфраструктуры.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Согласно топливным прогнозам и данным наблюдений, опасность грозит не только столичному региону.
Главная опасность состоит в специфике подготовки этих атак российскими военными. По информации источников, захватчики заранее разработали план поражения, полностью игнорируя реальное состояние объектов на местах.
Отдельно аналитики выделяют конкретные сети, вызывающие у врага наибольший интерес. На основе имеющейся информации "среди приоритетных — заправки WOG", что делает персонал и посетителей этих комплексов объектами повышенной опасности во время воздушных тревог в указанных областях.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские войска рассматривают вариант атаки на Черниговскую область. При этом удар может произойти не со стороны Беларуси, а прямо с приграничных территорий самой РФ. Военное руководство Украины уже просчитывает подобные действия врага.
"Враг в пределах Черниговщины может планировать попытки расширения зоны своего контроля", — сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Он отметил, что захватчики хотят двигаться именно на этом отрезке фронта, хотя в последнее время пехота или диверсанты оккупантов на Черниговском направлении не проявляли активности.