“Молимося на цю заморозку”: у Раді розкрили, на який компроміс готова Україна

Зупинка війни по лінії фронту — той компромісний варіант, на який готова погодитися Україна. В Раді розповіли, що потрібно робити вже зараз, щоб наблизити завершення війни.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що заморозка війни — це ключове питання. За його словами, потрібно завершувати війну якомога швидше і заморозка — напевно єдиний можливий шлях.

Політик зазначив, якщо раніше говорили, що заморозки ніколи не буде, то сьогодні “молимося на цю заморозку”. І очевидно, зазначив політик, що чим раніше це станеться, тим краще буде для всіх, бо кожен день продовження цієї війни нічого не приносить Україні, крім втрат, страждань і болю і нових трагедій.

Нардеп зауважив, якщо навіть нам не подобаються перемовники від США, то інших наразі немає.

“Поки вони є і хоча б зараз вони поновили свою діяльність, це дає принаймні хоча б надію. Чи є в мене ця чи ця надія в мене така прям серйозна? Чесно кажучи, ні. Я думаю, що скоріш за все всю зиму війна буде продовжуватись. Мій такий особистий прогноз. Але я дуже хочу помилитися. Але повторююсь, що сам факт відновлення якихось контактів — це вже добре”, — зазначив він.

Якщо США не можуть допомогти у завершенні війни, то, на думку Гончаренка, потрібно шукати інших перемовників — можливо Китай, ЄС.

“Треба стукатись в усі двері. Нам потрібно це робити. Нам потрібен мир. Мені здається, що шансів раз і зупинити війну якимось одним таким наскоком, думаю, що мало. І сьогодні Україна має почати поступово, хоча б крок за крок деескалацію. Тобто домовитись про щось, наприклад, там почали з моря, зупинили атаки на морі, на кораблі, на порти. Добре. Далі критична інфраструктура, енергетика з обох боків, звичайно, і так далі”, — зазначив політик.

Нардеп підсумував, що зараз йде тільки ескалація, і це його дуже турбує.

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