“Молимося на цю заморозку”: у Раді розкрили, на який компроміс готова Україна

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Кречмаровская Наталия
Зупинка війни по лінії фронту — той компромісний варіант, на який готова погодитися Україна. В Раді розповіли, що потрібно робити вже зараз, щоб наблизити завершення війни.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що заморозка війни — це ключове питання. За його словами, потрібно завершувати війну якомога швидше і заморозка — напевно єдиний можливий шлях.
Політик зазначив, якщо раніше говорили, що заморозки ніколи не буде, то сьогодні “молимося на цю заморозку”. І очевидно, зазначив політик, що чим раніше це станеться, тим краще буде для всіх, бо кожен день продовження цієї війни нічого не приносить Україні, крім втрат, страждань і болю і нових трагедій.
Нардеп зауважив, якщо навіть нам не подобаються перемовники від США, то інших наразі немає.
Якщо США не можуть допомогти у завершенні війни, то, на думку Гончаренка, потрібно шукати інших перемовників — можливо Китай, ЄС.
Нардеп підсумував, що зараз йде тільки ескалація, і це його дуже турбує.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який козир у війні може втратити Україна.