"Молимся на эту заморозку": в Раде раскрыли, на какой компромисс готова Украина

Остановка войны по линии фронта – тот компромиссный вариант, на который готова согласиться Украина. В Раде рассказали, что нужно делать уже сейчас, чтобы приблизить завершение войны.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что заморозка войны – это ключевой вопрос. По его словам, нужно завершать войну как можно быстрее и заморозка – наверное, единственный возможный путь.

Политик отметил, если раньше говорили, что заморозки никогда не будет, то "сегодня молимся на эту заморозку". И очевидно, отметил политик, что чем раньше это произойдет, тем лучше будет для всех, потому что каждый день продолжения этой войны ничего не приносит Украине кроме потерь, страданий и боли и новых трагедий.

Нардеп заметил, если даже нам не нравятся переговорщики от США, то других пока нет.

"Пока они есть и хотя бы сейчас они возобновили свою деятельность, это дает хотя бы надежду. Есть ли у меня эта или эта надежда у меня такая прямая серьезная? Честно говоря, нет. Я думаю, что скорее всего всю зиму война будет продолжаться. Мой такой личный прогноз. Но я очень хочу ошибиться. Но повторяюсь, что сам факт возобновления каких-либо контактов – это уже хорошо”, — отметил он.

Если США не могут помочь в завершении войны, то, по мнению Гончаренко, нужно искать других переговорщиков – возможно, Китай, ЕС.

"Нужно стучаться во все двери. Нам нужно это делать. Нам нужен мир. Мне кажется, что шансов раз и остановить войну каким-то одним таким наскоком, думаю, что мало. И сегодня Украина должна начать постепенно, хотя бы шаг за шагом деэскалацию. То есть договориться о чем-то, например, там начали с моря, остановили атаки на море, на корабле, порты. Хорошо. Дальше критическая инфраструктура, энергетика по обе стороны, конечно, и так далее”, — отметил политик.

Нардеп подытожил, что сейчас идет только эскалация, и это его очень беспокоит.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой козырь в войне может потерять Украина.



