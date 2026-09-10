"Молимся на эту заморозку": в Раде раскрыли, на какой компромисс готова Украина

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Кречмаровская Наталия
Остановка войны по линии фронта – тот компромиссный вариант, на который готова согласиться Украина. В Раде рассказали, что нужно делать уже сейчас, чтобы приблизить завершение войны.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что заморозка войны – это ключевой вопрос. По его словам, нужно завершать войну как можно быстрее и заморозка – наверное, единственный возможный путь.
Политик отметил, если раньше говорили, что заморозки никогда не будет, то "сегодня молимся на эту заморозку". И очевидно, отметил политик, что чем раньше это произойдет, тем лучше будет для всех, потому что каждый день продолжения этой войны ничего не приносит Украине кроме потерь, страданий и боли и новых трагедий.
Нардеп заметил, если даже нам не нравятся переговорщики от США, то других пока нет.
Если США не могут помочь в завершении войны, то, по мнению Гончаренко, нужно искать других переговорщиков – возможно, Китай, ЕС.
Нардеп подытожил, что сейчас идет только эскалация, и это его очень беспокоит.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой козырь в войне может потерять Украина.