Моді поставив Путіна перед найгіршим вибором у війні: експерт приголомшив сценарієм для РФ



















Росія може опинитися перед складним вибором через пропозицію Індії щодо припинення окремих бойових дій. Політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Москва традиційно позиціонує війну як протистояння із Заходом, однак цього разу йдеться про ініціативу держави, яка залишається одним із найбільших покупців російської нафти.

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За словами Голобуцького, серед різних пропозицій щодо часткового припинення бойових дій саме індійська ініціатива може мати особливе значення. Йдеться, зокрема, про можливе перемир’я у Чорному морі та в енергетичній сфері.

Політтехнолог наголосив, що Індія має окремий вплив на Москву через економічні зв’язки та закупівлю російських енергоносіїв.

"Тут Путіну важко буде відмовити. Розуміємо, що він протистоїть, тіпа він це позиціонує як протистояння Заходу, але це не Захід, це Індія", – заявив Голобуцький.

На його думку, відмова Кремля від такої пропозиції може мати для Росії додаткові економічні наслідки. Індія, як припустив експерт, може використати ситуацію у власних інтересах, зокрема під час переговорів щодо закупівлі російської нафти.

Голобуцький також звернув увагу на те, що сам Путін називав індійську пропозицію однією з перспективних. Тепер, на його думку, важливо буде побачити, чи готова Москва перейти від заяв до конкретних домовленостей.

"Чи погодиться Путін на це перемир’я? Як він буде відмовляти Індії і як на це буде реагувати сама Індія?", – поставив питання політтехнолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не опинилася в дипломатичному глухому куті, попри заяви американської сторони про відсутність очевидного прогресу у врегулюванні війни. Глава держави наголосив, що ситуація може змінюватися, якщо партнери посилять економічний тиск на Росію.