Моде поставил Путина перед самым худшим выбором в войне: эксперт ошеломил сценарием для РФ



















Россия может оказаться перед сложным выбором из-за предложения Индии о прекращении отдельных боевых действий. Политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил , что Москва традиционно позиционирует войну как противостояние с Западом, однако в этот раз речь идет об инициативе государства, которое остается одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Фото: из открытых источников

По словам Голобуцкого, среди различных предложений по частичному прекращению боевых действий именно индийская инициатива может иметь особое значение. Речь идет, в частности, о возможном перемирии в Черном море и в энергетической сфере.

Политтехнолог подчеркнул, что Индия имеет отдельное влияние на Москву из-за экономических связей и закупки российских энергоносителей.

"Здесь Путину тяжело будет отказать. Понимаем, что он противостоит, типа он это позиционирует как противостояние Западу, но это не Запад, это Индия", – заявил Голобуцкий.

По его мнению, отказ Кремля от такого предложения может иметь для России дополнительные экономические последствия. Индия, как предположил эксперт, может использовать ситуацию в собственных интересах, в частности, при переговорах по закупке российской нефти.

Голобуцкий также обратил внимание на то, что сам Путин называл индийское предложение одним из перспективных. Теперь, по его мнению, важно будет увидеть, готова ли Москва перейти от заявлений к конкретным договоренностям.

"Согласится ли Путин на это перемирие? Как он будет отказывать Индии и как на это будет реагировать сама Индия?", – задал вопрос политтехнолог.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не оказалась в дипломатическом тупике, несмотря на заявления американской стороны об отсутствии очевидного прогресса в урегулировании войны. Глава государства подчеркнул, что ситуация может меняться, если партнеры усилят экономическое давление на Россию.