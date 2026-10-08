"Зашийте рота Росії": Зеленський жорстко присоромив Рубіо через заяву про війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не опинилася в дипломатичному глухому куті, попри заяви американської сторони про відсутність очевидного прогресу у врегулюванні війни. Глава держави наголосив, що ситуація може змінюватися, якщо партнери посилять економічний тиск на Росію.

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Зеленського попросили прокоментувати слова державного секретаря США Марко Рубіо про "стратегічний глухий кут" у війні Росії проти України. Президент нагадав, що за роки повномасштабної війни вже неодноразово виникали ситуації, які здавалися безвихідними.

"Ми чули про дуже багато різних моментів під час цієї війни. Дуже багато безвихідних ситуацій, складних ходів тощо. Люди, лідери, політики самі себе заганяють в кут. Навіть в перший день ми не були в куті", – заявив Зеленський.

За його словами, Росія намагалася поставити Україну в безвихідне становище ще на початку повномасштабного вторгнення, однак українці продовжили опір і не дозволили реалізувати цей сценарій.

Президент також звернув увагу на суперечність, яку, на його думку, демонструють окремі партнери. Зеленський вважає, що одночасно говорити про дипломатичний тупик і продовжувати економічну взаємодію з Росією неправильно.

"Нас почали підтримувати. Але після цього не можна з одного боку домовлятися з рускіми про якісь економічні проєкти на майбутнє, а з іншого – казати, що ми в якомусь дипломатичному куті", – наголосив глава держави.

Зеленський закликав партнерів посилити санкційний тиск на Москву та обмежити економічні зв’язки з Росією. На його думку, перекриття доступу РФ до ресурсів і технологій може створити додаткові умови для зміни ситуації.

"Ми не в дипломатичному куті. Закрийте йому всю економіку, зашийте Росії рота, не годуйте їх своїми продажами. Запровадьте санкції проти її зброї", – заявив президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що високопосадовці Росії та США могли обговорювати можливість залучення американського інвестора до проєкту "Північний потік", який до початку повномасштабної війни використовувався Москвою для постачання газу до Німеччини.