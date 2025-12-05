logo_ukra

Мобілізованих розподілятимуть між бригадами по-новому: Ставка ухвалила рішення
Мобілізованих розподілятимуть між бригадами по-новому: Ставка ухвалила рішення

Ставка верховного головнокомандувача затвердила новий принцип поповнення бойових бригад мобілізованими

5 грудня 2025, 23:09
Автор:
Маламура Сергій

Бойові бригади Збройних сил України кожного місяця гарантовано отримуватимуть поповнення. 

Змінено принцип поповнення бригад у ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Новий підхід до розподілу мобілізованих та поповнення бригад затвердили на Ставці верховного головнокомандувача. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. 

"Кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", — зазначив глава держави.

Механізм нового підходу до поповнення бригад у соцмережах роз’яснив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, мобілізованих між військовими частинами розподілятимуть ще до початку базової військової підготовки. 

Такий принцип, за словами Паліси, буде "справедливим, рівномірним та передбачуваним". Кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, "щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих". 

"Ручних рішень має стати менше, а запрацювати має чітка система, яка дає командирам можливість планувати відновлення та навчання особового складу", — зазначив Паліса.

При цьому, за його словами, новобранців готуватимуть в умовах, максимально наближених до конкретної бригади. Зараз право на самостійне проведення базової військової підготовки мають 37 бойових бригад. 

"Для бригад — це прогнозованість, можливість формувати свої навчальні цикли, злагоджувати підрозділи, працювати з людьми системніше. Це крок, який давно назрів, і який напряму впливає на стійкість лінії бойового зіткнення", — додав Паліса. 

Як повідомляв портал "Коментарі", бої в Україні мають зупинитися по лінії зіткнення, а мир по-справедливості – це завершення війни без попередніх умов. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, зараз головне завдання – "захистити українську землю, країну і населення".



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17170
