Мобилизированных будут распределять между бригадами по-новому: Ставка приняла решение

Боевые бригады Вооруженных сил Украины каждый месяц будут гарантированно получать пополнение.

Изменен принцип пополнения бригад в ВСУ. Фото: из открытых источников

Новый подход к распределению мобилизованных и пополнению бригад утвердили на Ставке верховного главнокомандующего. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

"Каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и планировать работу", — отметил глава государства.

Механизм нового подхода к пополнению бригад в соцсетях разъяснил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. По его словам, мобилизованные между воинскими частями будут распределяться еще до начала базовой военной подготовки.

Такой принцип, по словам Палисы, будет "справедливым, равномерным и предсказуемым". Каждая бригада, выполняющая боевые задания на линии столкновения, "ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных".

"Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", — отметил Палиса.

При этом, по его словам, новобранцев будут готовить в условиях, максимально приближенных к конкретной бригаде. Сейчас право на самостоятельное проведение базовой военной подготовки имеет 37 боевых бригад.

"Для бригад — это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми системнее. Это давно назревший шаг, который напрямую влияет на устойчивость линии боевого столкновения", — добавил Палиса.

Как сообщал портал "Комментарии", бои в Украине должны остановиться по линии столкновения , а мир по-справедливости – это завершение войны без предварительных условий. Такое заявление сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, сейчас главная задача – "защитить украинскую землю, страну и население".