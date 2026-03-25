Мобілізацію змінять: у Міноборони готують нові правила після хвилі конфліктів

У Міноборони України готують нові підходи до мобілізації, які мають зменшити конфлікти у суспільстві та зняти звинувачення у порушенні прав людини з боку територіальних центрів комплектування. Перші напрацювання можуть представити вже у квітні. Про це в бліцінтерв’ю "Телеграфу" повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Мобілізація в Україні.

За його словами, після підготовки пропозицій їх винесуть на широке обговорення. Основна мета – зробити мобілізаційний процес більш зрозумілим, прозорим і справедливим.

Окрему увагу в нових підходах планують приділити нерівномірному розподілу мобілізаційного навантаження. Йдеться про ситуації, коли в окремих громадах, особливо в невеликих населених пунктах, до війська призивають значну частину чоловіків, тоді як у великих містах рівень мобілізації виглядає суттєво нижчим.

Цю диспропорцію, за словами Веніславського, особливо гостро сприймають військові, які повертаються з фронту на лікування чи ротацію. У них виникає відчуття існування "двох паралельних реальностей" — фронтової та тилової, де рівень залученості до оборони країни значно відрізняється.

У владі визнають наявність проблеми і наголошують, що над її вирішенням працюють одразу кілька інституцій – Міністерство оборони, Офіс президента та парламент.

"Маємо напрацювати справедливі правила мобілізації, які мінімізують конфлікти і водночас забезпечать сектор безпеки і оборони всім необхідним", — зазначив депутат.

Очікується, що нові підходи дозволять не лише знизити напругу в суспільстві, а й підвищити довіру до процесу мобілізації в умовах тривалої війни.

