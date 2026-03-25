Мобилизацию изменят: в Минобороны готовят новые правила после волны конфликтов

В Минобороны Украины готовят новые подходы к мобилизации, которые должны снизить конфликты в обществе и снять обвинения в нарушении прав человека со стороны территориальных центров комплектования. Первые наработки могут представить уже в апреле. Об этом в блицинтервью "Телеграфу" сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, после подготовки предложений они будут вынесены на широкое обсуждение. Основная цель – сделать мобилизационный процесс более понятным, прозрачным и справедливым.

Отдельное внимание в новых подходах планируется уделить неравномерному распределению мобилизационной нагрузки. Речь идет о ситуациях, когда в отдельных общинах, особенно в небольших населенных пунктах, в армию призывают значительную часть мужчин, в то время как в больших городах уровень мобилизации выглядит существенно ниже.

Эту диспропорцию, по словам Вениславского, особенно остро воспринимают военные, возвращающиеся с фронта на лечение или ротацию. У них возникает ощущение существования "двух параллельных реальностей" – фронтовой и тыловой, где уровень вовлечённости в оборону страны значительно отличается.

Во власти признают наличие проблемы и подчеркивают, что над ее решением работают сразу несколько институтов – Министерство обороны, Офис президента и парламент.

"Должны наработать справедливые правила мобилизации, которые минимизируют конфликты и одновременно обеспечат сектор безопасности и обороны всем необходимым", — отметил депутат.

Ожидается, что новые подходы позволят не только снизить напряжение в обществе, но и повысить доверие к мобилизации в условиях длительной войны.

Читайте на портале "Комментарии" — в ВСУ заявили об опасных последствиях мобилизации: что уже настораживает.



