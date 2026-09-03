Мобілізацію треба жорстко змінювати: експерт приголомшив, у якому віці відправляти на фронт

В Україні триває напрацювання реформи мобілізації — ще на початку 2026 року президент України Володимир Зеленський поставив завдання тодішньому міністру оборони Михайлу Федорову ліквідувати бусифікацію. Фактично це ж завдання отримав і новий міністр Євгеній Хмара.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, якою повинна бути мобілізація в Україні. Виходячи зі свого досвіду він зазначив, що оптимальний вік для виконання бойових завдань — 21-49 років. Саме цій категорії чоловіків варто дозволяти підписувати контракти. Експерт пояснив, що до 21 року людина не сформувалась повністю ментально і не варто давати можливість відповідальності за когось та за виконання бойових завдань. Після 49 років значно знижується гормональний фон, що впливає на фізичну спроможність людини виконувати бойові завдання.

Світан наголосив, що це ні в якому разі не має бути примусово, адже примус вбиває мотивацію. За його словами, потрібно шукати мотиваційні механізми та активізувати рекрутинг.

Щодо конкретних змін військовий експерт вказав наступні:

- підписання контрактів, пов'язаних із рекрутингом, тільки з 21 до 49 років,

- мотивація — фінансова, соцпакет, адже бусифікація знищила мотивацію,

- мобілізація правоохоронців — це, за словами експерта, сотні тисяч людей, уже мотивованих соцпакетом, які базово вміють поводитися зі зброєю, знають, що таке наказ і вміють працювати в групі.

“Зняти броню, перенаправити роботу ТЦК. Направити роботу безпосередньо на внутрішнє споживання через стовідсотковий заклик до збройних сил України у певному ротаційному процесі — 50% у лад, 50% наступного року. Ось такий жестяк має бути. І тоді частина відсіється, які не потрібні ні в держслужбі, ні в армії, а решта стане в стрій. Нам не треба буде ловити людей на вулиці”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, про який “схематоз” в мобілізації натякнули в Раді.