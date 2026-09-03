Мобилизацию нужно жестко менять: эксперт ошеломил, в каком возрасте отправлять на фронт

В Украине идет наработка реформы мобилизации — еще в начале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу тогдашнему министру обороны Михаилу Федорову ликвидировать бусификацию. Фактически эту же задачу получил и новый министр Евгений Хмара.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какой должна быть мобилизация в Украине. Исходя из своего опыта он отметил, что оптимальный возраст для выполнения боевых задач – 21-49 лет. Именно этой категории мужчин следует разрешать подписывать контракты. Эксперт пояснил, что до 21 года человек не сформировался полностью ментально и не стоит давать возможность ответственности за кого-либо и за выполнение боевых задач. После 49 лет значительно снижается гормональный фон, влияющий на физическую способность человека выполнять боевые задачи.

Свитан подчеркнул, что это ни в коем случае не должно быть принудительно, ведь принуждение убивает мотивацию. По его словам, нужно искать мотивационные механизмы и активизировать рекрутинг.

Относительно конкретных изменений военный эксперт указал:

- подписание контрактов, связанных с рекрутингом, только с 21 до 49 лет,

- мотивация — финансовая, соцпакет, ведь бусификация уничтожила мотивацию,

- мобилизация правоохранителей — это, по словам эксперта, сотни тысяч людей, уже мотивированных соцпакетом, которые базово умеют обращаться с оружием, знают, что такое приказ и умеют работать в группе.

"Снять броню, перенаправить работу ТЦК. Направить работу непосредственно на внутреннее потребление через стопроцентный призыв к вооруженным силам Украины в определенном ротационном процессе — 50% в строй, 50% в следующем году. Вот такой жестяк должен быть. И тогда часть отсеется, которые не нужны ни в госслужбе, ни в армии, а остальное станет в строй. Нам не нужно будет ловить людей на улице”, — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, о каком "схематозе" в мобилизации намекнули в Раде.