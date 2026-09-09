Можливе припинення вогню може стати переломним моментом не лише на фронті, а й для всієї системи комплектування української армії. Після років повномасштабної війни сотні тисяч військовослужбовців чекатимуть на повернення додому, тоді як держава буде змушена зберігати значні сили через ризик нового нападу Росії. Водночас постане питання, чи залишиться потреба у нинішніх масштабах призову та як швидко Україна зможе перейти до іншої моделі комплектування війська. Що насправді станеться з мобілізацією після можливого припинення вогню — її зупинять, суттєво скоротять чи продовжать навіть за відсутності активних бойових дій? Портал "Коментарі" дізнавався думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

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За версією чат-боту ChatGPT, найімовірніший сценарій — не миттєве скасування мобілізації, а її поступове згортання. Якщо перемир’я виявиться стійким, потреба у поповненні війська зменшуватиметься. Масовий призов може поступово поступитися точковому комплектуванню, контрактній службі та створенню потужного резерву. Одночасно держава може розпочати поетапне звільнення військовослужбовців, які перебувають у війську найдовше.

Однак швидкої демобілізації сотень тисяч людей я б не очікував. Росія залишатиметься біля українських кордонів, а ризик зриву домовленостей буде високим. Тому Україні знадобляться сили, здатні оперативно реагувати на можливе відновлення бойових дій. Перехідний період може тривати місяці, а потенційно й довше — залежно від гарантій безпеки та поведінки Москви.

Чат-бот Copilot переконаний, що після припинення вогню Україна, найімовірніше, поступово скорочуватиме масштаби мобілізації, але повністю відмовлятися від неї не поспішатиме. Одночасно держава може активніше переходити до професійної армії, збільшуючи кількість контрактників і добровольців. Однак для цього знадобляться значні кошти на зарплати, соціальні гарантії та мотивацію військових.

Інший сценарій — трансформація мобілізації у систему підготовленого резерву. Через збереження загрози з боку Росії Україні буде необхідно мати достатню кількість людей, яких можна швидко повернути до війська у разі нової ескалації. Тому масовий призов може поступитися військовому резерву, зборам і контрактній службі. Отже, мобілізація може не зникнути, а лише суттєво змінити формат.

Чат-бот Gemini вважає, що визначальним фактором для майбутнього мобілізації стане те, наскільки високою залишатиметься загроза нового нападу Росії. Навіть після домовленості про припинення вогню швидкого повернення всіх військових додому очікувати не варто. Україні доведеться зберігати значну чисельність армії для захисту кордонів і контролю лінії зіткнення. Тому демобілізація, найімовірніше, відбуватиметься поступово: частину військовослужбовців звільнятимуть у запас, а їх заміну забезпечуватимуть через нову систему комплектування війська.

Водночас акцент може зміститися з масової мобілізації на рекрутинг і контрактну службу з кращими фінансовими та соціальними умовами. Військові, які тривалий час перебували на службі, зможуть поступово переходити до резерву, залишаючись підготовленими до швидкого повернення у разі нової загрози. Не зникне й військова підготовка населення: навчання молоді та регулярні збори резервістів можуть стати важливою частиною нової системи оборони України.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що припинення вогню не означатиме повного скасування мобілізаційних механізмів, а лише змінить їхній формат із екстреного призову на планову комплектацію та регулярну ротацію. Збереження боєздатної армії та підготовленого резерву після зупинки боїв стане єдиною гарантією того, що припинення вогню перетвориться на тривалий мир, а не на підготовку ворога до нового удару.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія активно відновлює збройні сили та нарощує можливості оборонної промисловості, тому союзникам України варто готуватися до сценарію тривалого протистояння. Військові потреби Києва можуть залишатися високими не лише найближчими місяцями, а й протягом кількох років. Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі.