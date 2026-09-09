Возможное прекращение огня может стать переломным моментом не только на фронте, но и всей системы комплектования украинской армии. После лет полномасштабной войны сотни тысяч военнослужащих будут ждать возвращения домой, тогда как государство будет вынуждено сохранять значительные силы из-за риска нового нападения России. В то же время возникнет вопрос, останется ли потребность в нынешних масштабах призыва и как быстро Украина сможет перейти к другой модели комплектования войска. Что действительно произойдет с мобилизацией после возможного прекращения огня — ее остановят, существенно сократят или продолжат даже при отсутствии активных боевых действий? Портал "Комментарии" узнавал мнение трех моделей искусственного интеллекта на этот счет.

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По версии чат-бота ChatGPT , самый вероятный сценарий – не мгновенная отмена мобилизации, а ее постепенное сворачивание. Если перемирие окажется устойчивым, потребность в пополнении войск будет уменьшаться. Массовый призыв может постепенно уступить точечному комплектованию, контрактной службе и созданию мощного резерва. Одновременно государство может приступить к поэтапному увольнению военнослужащих, которые находятся в войске дольше.

Однако быстрой демобилизации сотен тысяч людей я бы не ожидал. Россия будет оставаться у украинских границ, а риск срыва договоренностей будет высоким. Поэтому Украине понадобятся силы, способные оперативно реагировать на возобновление боевых действий. Переходный период может занять месяцы, а потенциально и дольше — в зависимости от гарантий безопасности и поведения Москвы.

Чат-бот Copilot убежден, что после прекращения огня Украина, вероятнее всего, будет постепенно сокращать масштабы мобилизации, но полностью отказываться от нее не спешить. Одновременно государство может активнее переходить в профессиональную армию, увеличивая количество контрактников и добровольцев. Однако для этого понадобятся большие средства на зарплаты, социальные гарантии и мотивацию военных.

Другой сценарий – трансформация мобилизации в систему подготовленного резерва. Из-за сохранения угрозы со стороны России Украине необходимо будет иметь достаточное количество людей, которых можно быстро вернуть в армию в случае новой эскалации. Поэтому массовый призыв может уступить военному резерву, сборам и контрактной службе. Следовательно, мобилизация может не исчезнуть, а лишь существенно изменить формат.

Чат-бот Gemini считает, что определяющим фактором для будущей мобилизации станет то, насколько будет высока угроза нового нападения России. Даже после договоренности о прекращении огня скорейшего возвращения всех военных домой ожидать не стоит. Украине придется сохранять значительную численность армии для защиты границ и контроля линии соприкосновения. Поэтому демобилизация, вероятнее всего, будет происходить постепенно: часть военнослужащих будут увольнять в запас, а их замену будут обеспечивать через новую систему комплектования войска.

В то же время, акцент может сместиться с массовой мобилизации на рекрутинг и контрактную службу с лучшими финансовыми и социальными условиями. Военные, длительно находившиеся на службе, смогут постепенно переходить в резерв, оставаясь подготовленными к быстрому возвращению в случае новой угрозы. Не исчезнет и военная подготовка населения: обучение молодежи и регулярное собрание резервистов может стать важной частью новой системы обороны Украины.

Таким образом, все три версии ИИ считают, что прекращение огня не означает полной отмены мобилизационных механизмов, а лишь изменит их формат с экстренного призыва на плановую комплектацию и регулярную ротацию. Сохранение боеспособной армии и подготовленного резерва после остановки боев станет единственной гарантией того, что прекращение огня превратится в длительный мир, а не в подготовку врага к новому удару.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия активно восстанавливает вооруженные силы и наращивает возможности оборонной промышленности, поэтому союзникам Украины следует готовиться к сценарию длительного противостояния. Военные нужды Киева могут оставаться высокими не только в ближайшие месяцы, но и несколько лет. Об этом во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил заместитель министра обороны США по военной политике Элбридж Колби.