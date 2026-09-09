Путін прийняв найгірше серед можливих рішень про війну: у США приголомшили Україну попередженням

Росія активно відновлює збройні сили та нарощує можливості оборонної промисловості, тому союзникам України варто готуватися до сценарію тривалого протистояння. Військові потреби Києва можуть залишатися високими не лише найближчими місяцями, а й протягом кількох років. Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив заступник міністра оборони США з питань військової політики Елбрідж Колбі.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: slovoidilo

"РФ відновлює свої збройні сили та оборонний промисловий потенціал. Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років", — наголосив представник Пентагону.

За його словами, така ситуація вимагає від європейських союзників одночасно вирішувати два завдання: продовжувати військову підтримку України та значно швидше відновлювати власні оборонні спроможності. Йдеться, зокрема, про нарощування виробництва зброї та боєприпасів і довгострокове планування закупівель.

Колбі закликав країни Європи зберігати, а за потреби збільшувати допомогу Україні через механізм PURL. Особливе значення, за його словами, має безперервне постачання боєприпасів та інших критично важливих засобів, необхідних ЗСУ для утримання фронту та стримування подальшого просування російських військ.

Європейським державам також необхідно вже зараз планувати закупівлі на перспективу, щоб одночасно забезпечувати відновлення української армії та поповнювати власні арсенали.

Сполучені Штати, запевнив Колбі, готові й надалі допомагати через програму Jumpstart, яка дозволяє союзникам закуповувати для України сучасне американське озброєння, зокрема засоби перехоплення для ППО. Представник Пентагону наголосив, що тепер політичні зобов'язання союзників мають перетворитися на системні практичні дії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив нові жорсткі заяви щодо майбутнього України та вкотре дав зрозуміти, що Кремль не обмежує свої вимоги територіальним питанням. Глава російського МЗС заявив, що Україна нібито має перетворитися на "буферну зону", а Москву не влаштує завершення бойових дій зі збереженням нинішньої української влади.