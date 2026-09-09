Путин принял самое плохое среди возможных решений о войне: в США ошеломили Украину предупреждением

Россия активно восстанавливает вооруженные силы и наращивает возможности оборонной промышленности, поэтому союзникам Украины следует готовиться к сценарию длительного противостояния. Военные нужды Киева могут оставаться высокими не только в ближайшие месяцы, но и несколько лет. Об этом во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" заявил заместитель министра обороны США по военной политике Элбридж Колби.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

“РФ восстанавливает свои вооруженные силы и оборонный промышленный потенциал. Мы должны быть готовы к длительному конфликту и к тому, что потребности Украины будут сохраняться в ближайшие месяцы и годы", — подчеркнул представитель Пентагона.

По его словам, такая ситуация требует от европейских союзников одновременно решать две задачи: продолжать военную поддержку Украины и гораздо быстрее восстанавливать свои оборонные способности. Речь идет, в частности, о наращивании производства оружия и боеприпасов и долгосрочном планировании закупок.

Колби призвал страны Европы сохранять, а при необходимости увеличивать помощь Украине через механизм PURL. Особое значение, по его словам, имеет непрерывное снабжение боеприпасами и другими критически важными средствами, необходимыми ВСУ для удержания фронта и сдерживания дальнейшего продвижения российских войск.

Европейским государствам необходимо уже сейчас планировать закупки на перспективу, чтобы одновременно обеспечивать восстановление украинской армии и пополнять собственные арсеналы.

Соединенные Штаты, заверил Колби, готовы и дальше помогать через программу Jumpstart, которая позволяет союзникам закупать для Украины современное американское вооружение, в том числе средства перехвата для ПВО. Представитель Пентагона подчеркнул, что теперь политические обязательства союзников должны превратиться в системные практические действия.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил новые жесткие заявления относительно будущего Украины и в очередной раз дал понять, что Кремль не ограничивает свои требования территориальным вопросом. Глава российского МИД заявил, что Украина якобы должна превратиться в "буферную зону", а Москву не устроит завершение боевых действий с сохранением нынешних украинских властей.