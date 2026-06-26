Мобілізацію чекає велике перезавантаження: коли ТЦК можуть почати працювати за новими правилами

Міністерство оборони України завершує підготовку нового етапу реформи мобілізаційної системи, який передбачає суттєві зміни в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За інформацією NV, запуск оновленої моделі планується вже у липні.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомило виданню джерело в оборонній сфері, йдеться про другий етап масштабної трансформації Збройних сил, який безпосередньо стосується організації мобілізації. У Міноборони прагнуть реалізувати зміни максимально швидко, оскільки лише оперативне впровадження дозволить досягти очікуваного результату.

Співрозмовник видання зазначив, що реформа має охопити як принципи роботи ТЦК, так і саму процедуру призову громадян. Водночас конкретний зміст нововведень поки що офіційно не розкривається.

Перед цим оборонне відомство вже розпочало перший етап реформи, який стосувався військових контрактів, системи виплат, а також механізмів отримання відстрочок. Запустити його планували ще на початку червня, однак через труднощі з пошуком необхідного фінансування старт довелося перенести майже на два тижні.

Другий, так званий "мобілізаційний", етап спочатку також був запланований на початок липня. Проте джерела допускають, що окремі рішення можуть бути ухвалені із незначною затримкою, якщо виникне потреба доопрацювати окремі механізми.

Реформування мобілізаційної системи відбувається на тлі постійних дискусій щодо підвищення ефективності комплектування армії та вдосконалення взаємодії між військовими структурами й громадянами. Очікується, що після затвердження нововведень Міноборони представить детальні роз'яснення щодо їх практичного застосування.

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