logo_ukra

BTC/USD

59528

ETH/USD

1558.29

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Мобілізацію чекає велике перезавантаження: коли ТЦК можуть почати працювати за новими правилами
commentss НОВИНИ Всі новини

Мобілізацію чекає велике перезавантаження: коли ТЦК можуть почати працювати за новими правилами

Міноборони готує другий етап масштабної реформи Сил оборони. Під зміни потраплять територіальні центри комплектування та сама процедура мобілізації

26 червня 2026, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство оборони України завершує підготовку нового етапу реформи мобілізаційної системи, який передбачає суттєві зміни в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). За інформацією NV, запуск оновленої моделі планується вже у липні.

Мобілізацію чекає велике перезавантаження: коли ТЦК можуть почати працювати за новими правилами

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Як повідомило виданню джерело в оборонній сфері, йдеться про другий етап масштабної трансформації Збройних сил, який безпосередньо стосується організації мобілізації. У Міноборони прагнуть реалізувати зміни максимально швидко, оскільки лише оперативне впровадження дозволить досягти очікуваного результату.

Співрозмовник видання зазначив, що реформа має охопити як принципи роботи ТЦК, так і саму процедуру призову громадян. Водночас конкретний зміст нововведень поки що офіційно не розкривається.

Перед цим оборонне відомство вже розпочало перший етап реформи, який стосувався військових контрактів, системи виплат, а також механізмів отримання відстрочок. Запустити його планували ще на початку червня, однак через труднощі з пошуком необхідного фінансування старт довелося перенести майже на два тижні.

Другий, так званий "мобілізаційний", етап спочатку також був запланований на початок липня. Проте джерела допускають, що окремі рішення можуть бути ухвалені із незначною затримкою, якщо виникне потреба доопрацювати окремі механізми.

Реформування мобілізаційної системи відбувається на тлі постійних дискусій щодо підвищення ефективності комплектування армії та вдосконалення взаємодії між військовими структурами й громадянами. Очікується, що після затвердження нововведень Міноборони представить детальні роз'яснення щодо їх практичного застосування.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мобілізація по-новому: що кардинально змінять в Україні за версією ШІ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pereformuvannya-tck-chomu-minoboroni-planuye-shvidko-perezapustiti-mobilizaciyu-50619486.html?utm_source=telegram
Теги:

Новини

Всі новини