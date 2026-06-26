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Мобилизацию ждет большая перезагрузка: когда ТЦК могут начать работу по новым правилам

Минобороны готовит второй этап масштабной реформы сил обороны. Под изменения попадут территориальные центры комплектования и сама процедура мобилизации

26 июня 2026, 16:30
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Кравцев Сергей

Министерство обороны Украины завершает подготовку нового этапа реформы мобилизационной системы, которая предусматривает существенные изменения в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По информации NV, запуск обновленной модели планируется уже в июле.

Мобилизацию ждет большая перезагрузка: когда ТЦК могут начать работу по новым правилам

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Как сообщил источник в оборонной сфере, речь идет о втором этапе масштабной трансформации Вооруженных сил, непосредственно касающемся организации мобилизации. В Минобороны стремятся реализовать изменения максимально быстро, поскольку только оперативное внедрение позволит добиться ожидаемого результата.

Собеседник издания отметил, что реформа должна охватить как принципы работы ТЦК, так и саму процедуру призыва граждан. В то же время, конкретное содержание нововведений пока официально не раскрывается.

Перед этим оборонное ведомство уже начало первый этап реформы, касающийся военных контрактов, системы выплат, а также механизмов получения отсрочок. Запустить его планировали еще в начале июня, однако из-за трудностей с поиском необходимого финансирования старт пришлось перенести почти на две недели.

Второй, так называемый "мобилизационный" этап сначала также был запланирован на начало июля. Однако источники допускают, что отдельные решения могут быть приняты с незначительной задержкой, если потребуется доработать отдельные механизмы.

Реформирование мобилизационной системы происходит на фоне постоянных дискуссий о повышении эффективности комплектования армии и совершенствовании взаимодействия между военными структурами и гражданами. Ожидается, что после утверждения нововведений Минобороны представит подробные разъяснения по поводу их практического применения.

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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pereformuvannya-tck-chomu-minoboroni-planuye-shvidko-perezapustiti-mobilizaciyu-50619486.html?utm_source=telegram
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