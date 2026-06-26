Новий формат мобілізації в Україні передбачає цифровізацію процесів, перегляд бронювання працівників та посилення відповідальності для ухилянтів. Це має зробити систему більш прозорою та контрольованою, але водночас викликає дискусії щодо балансу між оборонними потребами та правами громадян. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, яким найімовірніше буде новий формат мобілізації в Україні.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що у найближчій перспективі мобілізація дедалі більше спиратиметься на цифрові реєстри, автоматизацію процедур і професійний відбір. Пріоритет отримуватимуть громадяни з потрібними військовими або цивільними спеціальностями, які можуть бути максимально ефективними у конкретних підрозділах. Водночас держава, ймовірно, продовжить удосконалювати механізми бронювання та відстрочок, щоб зберігати баланс між потребами оборони й економіки. Саме прогнозованість, прозорість рішень і довіра до процедур можуть стати ключовими ознаками нового формату мобілізації.

Чат-бот Gemini припускає, що мобілізація остаточно перетвориться на рекрутинг із чіткими правилами гри. ТЦК трансформуються у сервісні центри, де будь-яка взаємодія відбуватиметься під відеофіксацію. Паперовий хаос зникне завдяки автоматичній синхронізації реєстрів. Громадяни йтимуть у військо не через страх перед невизначеністю, а за зрозумілими контрактами, де діє формула: тривалість служби пропорційна тривалості подальшого відпочинку. Це дозволить зберегти боєздатність армії та стабілізувати настрої у суспільстві.

Чат-бот Copilot зазначає, що новий формат мобілізації стане більш системним і контрольованим. Цифрові інструменти дозволять швидше обробляти дані та зменшити навантаження на ТЦК. Проте суспільство може зіткнутися з новими викликами — від складнощів у бізнесі до дискусій про права громадян. У перспективі мобілізація перетвориться на постійний процес доукомплектування армії, де ключову роль відіграватиме технологічна база та прозорість процедур. Це означає, що мобілізація стане менш хаотичною, але більш жорсткою для тих, хто намагається уникнути служби.

Аналіз прогнозів трьох провідних чат-ботів показує спільне бачення: новий формат мобілізації в Україні неминуче базуватиметься на масштабній цифровізації, прозорості та відході від радянських паперових методів. ШІ прогнозує перехід від примусової мобілізації зразка минулого до системного, технологічного та прагматичного рекрутингу. Проте успіх цієї моделі залежатиме від того, чи зможе держава побудувати реальну довіру суспільства до нових цифрових процедур.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого народні депутати очікують від реформи мобілізації та ТЦК.