“Мобілізація з 1 квітня в Україні повністю зміниться”: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Українське суспільство ошелешила новина, що з 1 квітня в Україні буде змінено мобілізаційний процес. Особливо загрозливо українці це сприйняли на тлі внесення жінок на військовий облік та заяв нардепів про посилення мобілізаційних заходів у великих містах.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що інформація про зміну мобілізаційних процесів з 1 квітня є маніпуляцією.
Насправді, як зазначають аналітики Центру, дійсно реформа процесу мобілізації готується, однак не з 1 квітня. Про це розповіли в Міноборони України. План змін готується і буде презентований пізніше.
За словами заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, зміни мобілізаційного процесу будуть логічними, прозорими та технологічними.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади.
Народний депутат України Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей.