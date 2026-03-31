Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Мобілізація з 1 квітня в Україні повністю зміниться": що відомо
“Мобілізація з 1 квітня в Україні повністю зміниться”: що відомо

В Міноборони України готують системні та ґрунтовні зміни в мобілізаційному процесі

31 березня 2026, 21:09
Кречмаровская Наталия

Українське суспільство ошелешила новина, що з 1 квітня в Україні буде змінено мобілізаційний процес. Особливо загрозливо українці це сприйняли на тлі внесення жінок на військовий облік та заяв нардепів про посилення мобілізаційних заходів у великих містах. 

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що інформація про зміну мобілізаційних процесів з 1 квітня є маніпуляцією. 

Насправді, як зазначають аналітики Центру, дійсно реформа процесу мобілізації готується, однак не з 1 квітня. Про це розповіли в Міноборони України. План змін готується і буде презентований пізніше. 

“Реформа ТЦК — це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід. Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки”, — йдеться у повідомленні. 

За словами заступника міністра оборони Євгена Мойсюка, зміни мобілізаційного процесу будуть логічними, прозорими та технологічними.

“На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада намагається знайти ефективні методи впливу на військових, які пішли в СЗЧ та громадян, які ухиляються від мобілізації. У Раді переконані, що до таких явищ в Україні призвели, у першу чергу, рішення влади. 

Народний депутат України Дмитро Разумков зазначив, що влада сама запустила процес СЗЧ, а тепер хоче обмежувати права людей.




Джерело: https://t.me/spravdi/54161
