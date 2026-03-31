logo

BTC/USD

67694

ETH/USD

2095.8

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией "Мобилизация с 1 апреля в Украине полностью изменится": что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мобилизация с 1 апреля в Украине полностью изменится": что известно

В Минобороны Украины готовят системные и обстоятельные изменения в мобилизационном процессе

31 марта 2026, 21:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Украинское общество ошарашила новость, что с 1 апреля в Украине будет изменен мобилизационный процесс. Особенно угрожающе украинцы это восприняли на фоне внесения женщин на военный учет и заявлений нардепов об усилении мобилизационных мероприятий в крупных городах.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что информация об изменении мобилизационных процессов с 1 апреля является манипуляцией.

В самом деле, как отмечают аналитики Центра, действительно реформа процесса мобилизации готовится, однако не с 1 апреля. Об этом рассказали в Минобороны Украины. План перемен готовится и будет представлен позже.

"Реформа ТЦК – это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход. Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас двигаемся по графику. Вскоре начнем публично презентовать конкретные шаги", – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра обороны Евгения Мойсюка, изменения мобилизационного процесса будут логичными, прозрачными и технологичными.

"На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти пытаются найти эффективные методы влияния на военных, которые ушли в СЗЧ и уклоняющихся от мобилизации граждан. В Раде убеждены, что к таким явлениям в Украине привели в первую очередь решение власти.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/spravdi/54161
Теги:

Новости

Все новости