"Мобилизация с 1 апреля в Украине полностью изменится": что известно

Кречмаровская Наталия
Украинское общество ошарашила новость, что с 1 апреля в Украине будет изменен мобилизационный процесс. Особенно угрожающе украинцы это восприняли на фоне внесения женщин на военный учет и заявлений нардепов об усилении мобилизационных мероприятий в крупных городах.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что информация об изменении мобилизационных процессов с 1 апреля является манипуляцией.
В самом деле, как отмечают аналитики Центра, действительно реформа процесса мобилизации готовится, однако не с 1 апреля. Об этом рассказали в Минобороны Украины. План перемен готовится и будет представлен позже.
По словам заместителя министра обороны Евгения Мойсюка, изменения мобилизационного процесса будут логичными, прозрачными и технологичными.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти пытаются найти эффективные методы влияния на военных, которые ушли в СЗЧ и уклоняющихся от мобилизации граждан. В Раде убеждены, что к таким явлениям в Украине привели в первую очередь решение власти.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей.