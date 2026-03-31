"Мобилизация с 1 апреля в Украине полностью изменится": что известно

Украинское общество ошарашила новость, что с 1 апреля в Украине будет изменен мобилизационный процесс. Особенно угрожающе украинцы это восприняли на фоне внесения женщин на военный учет и заявлений нардепов об усилении мобилизационных мероприятий в крупных городах.

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что информация об изменении мобилизационных процессов с 1 апреля является манипуляцией.

В самом деле, как отмечают аналитики Центра, действительно реформа процесса мобилизации готовится, однако не с 1 апреля. Об этом рассказали в Минобороны Украины. План перемен готовится и будет представлен позже.

"Реформа ТЦК – это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход. Каждое решение проходит тест на эффективность. Поэтому сейчас двигаемся по графику. Вскоре начнем публично презентовать конкретные шаги", – говорится в сообщении.

По словам заместителя министра обороны Евгения Мойсюка, изменения мобилизационного процесса будут логичными, прозрачными и технологичными.

"На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и одновременно усилить армию", — подытожил он.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков отметил, что власти сами запустили процесс СЗЧ, а теперь хотят ограничивать права людей.



