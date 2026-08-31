Мобілізація в Україні має бути максимально жорсткою: комбат закликав до радикальних кроків

Україні необхідно посилювати мобілізацію, але одночасно змінювати систему розподілу новобранців між підрозділами та підходи до відповідальності командирів за невдалі операції. Без цього збільшення кількості військових не вирішить усіх проблем на фронті. Таку думку в інтерв'ю Deutsche Welle висловив командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Військовий вважає, що мобілізація має бути максимально жорсткою. Він закликав українців, які уникають служби, не чекати, поки війна прийде до їхніх міст.

За словами Філімонова, у разі російської окупації для таких людей ситуація може стати значно гіршою: вони ризикують загинути, потрапити до в'язниці або бути змушеними воювати у складі російської армії.

Водночас командир наголошує, що питання не зводиться лише до кількості мобілізованих. Не менш важливо, куди саме направляють людей і наскільки ефективно ними командують.

Філімонов звернув увагу на випадки, коли підрозділи зазнають надзвичайно великих втрат під час невдалих операцій. Він навів як приклад ситуації, коли на штурм відправляють близько сотні військових, після чого всі вони вважаються зниклими безвісти, а поставленого завдання виконати не вдалося.

На його думку, такі випадки потребують окремого розслідування та оцінки дій командування.

Військовий також запропонував після завершення війни оприлюднити інформацію про втрати кожного підрозділу та причини цих втрат. Це, за його словами, дозволило б встановити, які рішення командирів призводили до загибелі або зникнення військовослужбовців.

Філімонов визнав, що проблема безвідповідального ставлення до життя військових в українській армії все ще існує.

Він переконаний: поряд із посиленням мобілізації необхідно реформувати систему розподілу особового складу та механізми відповідальності командирів. Інакше додаткові люди на фронті не гарантуватимуть кращого результату, якщо їх використовуватимуть у неефективних операціях.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські сили нарощують удари по російських військових об’єктах у глибині РФ, одночасно намагаючись послабити систему протиповітряної оборони противника. Йдеться, зокрема, про атаки на аеродроми, пункти запуску ударних дронів, радари та склади боєприпасів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).