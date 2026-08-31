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Мобилизация в Украине должна быть максимально жесткой: комбат призвал к радикальным шагам

Сергей Филимонов призвал не только увеличивать количество военных, но и коренным образом изменить систему их распределения и ответственности командиров за провальные операции и масштабные потери

31 августа 2026, 09:32
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Кравцев Сергей

Украине необходимо усиливать мобилизацию, но одновременно изменять систему распределения новобранцев между подразделениями и подходы к ответственности командиров за неудачные операции. Без этого увеличение количества военных не решит все проблемы на фронте. Такое мнение в интервью Deutsche Welle высказал командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

Мобилизация в Украине должна быть максимально жесткой: комбат призвал к радикальным шагам

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Военный считает, что мобилизация должна быть максимально жесткой. Он призвал украинцев, избегающих службы, не ждать, пока война придет в их города.

По словам Филимонова, в случае российской оккупации для таких людей ситуация может стать значительно хуже: они рискуют погибнуть, попасть в тюрьму или вынуждены воевать в составе российской армии.

В то же время командир отмечает, что вопрос не сводится только к количеству мобилизованных. Не менее важно, куда направляют людей и насколько эффективно ими командуют.

Филимонов обратил внимание на случаи, когда подразделения понесут чрезвычайно большие потери во время неудачных операций. Он привел в пример ситуации, когда на штурм отправляют около сотни военных, после чего все они считаются пропавшими без вести, а поставленную задачу выполнить не удалось.

По его мнению, такие случаи нуждаются в отдельном расследовании и оценке действий командования.

Военный также предложил после войны обнародовать информацию о потерях каждого подразделения и причинах этих потерь. Это, по его словам, позволило установить, какие решения командиров приводили к гибели или исчезновению военнослужащих.

Филимонов признал, что проблема безответственного отношения к жизни военных в украинской армии все еще существует.

Он убежден, что наряду с усилением мобилизации необходимо реформировать систему распределения личного состава и механизмы ответственности командиров. Иначе дополнительные люди на фронте не будут гарантировать лучший результат, если их будут использовать в неэффективных операциях.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинские силы наращивают удары по российским военным объектам в глубине РФ, одновременно пытаясь ослабить систему противовоздушной обороны противника. Речь идет, в частности, об атаках на аэродромы, пунктах запуска ударных дронов, радарах и складах боеприпасов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



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