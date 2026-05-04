Мобілізація по-новому: у Міноборони розповіли, що зміниться у першу чергу

Міністерство оборони України готує комплексні зміни у системі військово-лікарських комісій (ВЛК) та мобілізації. Йдеться про перехід від формального медогляду та масового оповіщення до більш точкового та технологічного підходу, який має підвищити якість мобілізаційного ресурсу. Про це повідомили у відомстві у відповідь на запит Громадське.

Мобілізація в Україні.

У Міноборони визнають: у роботі ВЛК були помилки та непорозуміння. Наразі проводиться їх аналіз та розробляється системне рішення, яке дозволить не лише виправити допущені прорахунки, а й запобігти новим. Одночасно триває поступова цифровізація процедури медоглядів та перегляд правил їх проведення.

У відомстві наголошують, що комісія визначає лише придатність до служби. Якщо людина не має скарг і підтверджених діагнозів, обстеження може обмежитися базовими аналізами. Однак у разі незгоди з рішенням ВВК його можна оскаржити як в адміністративному порядку, так і через суд.

Для посилення контролю над процесом вже проводяться регулярні перевірки. Лише за 2025 рік відбулося понад 300 інспекцій комісій при ТЦК та СП, за підсумками яких було замінено понад 130 керівників ВВК.

Ключова мета реформи – зробити мобілізацію адресною. Зокрема, планується інтеграція державних реєстрів, включаючи систему Оберіг, бази Нацполіції та Держприкордонслужби, щоб оперативно перевіряти дані військовозобов'язаних. Також готується повноцінний запуск електронного кабінету в системі "Резерв+", де громадяни матимуть змогу оновлювати свої дані без візиту до ТЦК.

Одним із головних нововведень стане доступ лікарів ВЛК до цифрових медичних історій пацієнтів, що має підвищити точність рішень. Паралельно влада хоче відмовитися від масових розсилок повісток та перейти до принципу професійної відповідності – з пріоритетним залученням фахівців, необхідних армії.

У Міноборони вважають, що такі зміни дозволять підвищити ефективність мобілізації та знизити соціальну напругу. Втім, як саме буде реалізовано перехід до нової моделі на практиці, поки що залишається предметом додаткових роз'яснень.

