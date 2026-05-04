Мобилизация по-новому: в Минобороны рассказали, что изменится в первую очередь

Министерство обороны Украины готовит комплексные изменения в системе военно-врачебных комиссий (ВВК) и мобилизации. Речь идёт о переходе от формального медосмотра и массового оповещения к более точечному и технологичному подходу, который должен повысить качество мобилизационного ресурса. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос "Громадське".

В Минобороны признают: в работе ВВК были ошибки и недоразумения. Сейчас проводится их анализ и разрабатывается системное решение, которое позволит не только исправить допущенные просчёты, но и предотвратить новые. Одновременно идёт постепенная цифровизация процедуры медосмотров и пересмотр правил их проведения.

В ведомстве подчёркивают, что комиссия определяет лишь пригодность к службе. Если у человека нет жалоб и подтверждённых диагнозов, обследование может ограничиться базовыми анализами. Однако в случае несогласия с решением ВВК его можно обжаловать, как в административном порядке, так и через суд.

Для усиления контроля за процессом уже проводятся регулярные проверки. Только за 2025 год состоялось более 300 инспекций комиссий при ТЦК и СП, по итогам которых были заменены свыше 130 руководителей ВВК.

Ключевая цель реформы – сделать мобилизацию более адресной. В частности, планируется интеграция государственных реестров, включая систему "Оберіг", базы Нацполиции и Госпогранслужбы, чтобы оперативно проверять данные военнообязанных. Также готовится полноценный запуск электронного кабинета в системе "Резерв+", где граждане смогут обновлять свои данные без визита в ТЦК.

Одним из главных нововведений станет доступ врачей ВВК к цифровым медицинским историям пациентов, что должно повысить точность решений. Параллельно власти хотят отказаться от массовых рассылок повесток и перейти к принципу профессионального соответствия – с приоритетным привлечением специалистов, необходимых армии.

В Минобороны считают, что такие изменения позволят повысить эффективность мобилизации и снизить социальное напряжение. Впрочем, как именно будет реализован переход к новой модели на практике, пока остаётся предметом дополнительных разъяснений.

