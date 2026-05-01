Мобілізація під тиском: у Міноборони визнали незаконні дії ТЦК

У Міністерстві оборони України офіційно визнали випадки застосування незаконних методів під час роботи груп оповіщення. Йдеться про перекриття доріг та силові затримання громадян – практики, які викликали широкий суспільний резонанс. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду.

Мобілізація в Україні.

За його словами, подібні інциденти справді мали місце, проте зараз ведеться системна робота щодо їх усунення.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що питання мобілізації перебувають у компетенції оборонного відомства, передавши роз'яснення ситуації профільному керівництву.

Гаврилюк зазначив, що Міністерство оборони вже залучило до вирішення проблеми представників громадських організацій, військових підрозділів та експертів. Головна мета – змінити підходи до мобілізації та процедур сповіщення, щоб виключити зловживання та конфліктні ситуації.

Окремо чиновник підкреслив юридичну сторону питання: якщо співробітники територіальних центрів комплектування не мають відповідного рішення місцевої Ради оборони, перекриття руху вважається незаконним.

Він також допустив можливість додаткового обговорення проблеми з народними депутатами, зокрема з Дмитром Разумковим, щоб виробити ефективні механізми реагування та контролю.

Визнання подібних порушень на офіційному рівні свідчить про зростаючу увагу до теми мобілізації в суспільстві. Влада обіцяє не лише усунути поточні проблеми, а й переглянути саму модель взаємодії з громадянами, щоб уникнути повторення резонансних випадків у майбутньому.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна змінює правила гри: Сирський оголосив нову стратегію війни проти РФ.



