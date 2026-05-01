logo_ukra

BTC/USD

77224

ETH/USD

2280.6

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мобілізація під тиском: у Міноборони визнали незаконні дії ТЦК
commentss НОВИНИ Всі новини

Мобілізація під тиском: у Міноборони визнали незаконні дії ТЦК

Перекриття доріг і силові затримання викликали скандал: влада обіцяє змінити правила

1 травня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Міністерстві оборони України офіційно визнали випадки застосування незаконних методів під час роботи груп оповіщення. Йдеться про перекриття доріг та силові затримання громадян – практики, які викликали широкий суспільний резонанс. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час години запитань до уряду.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, подібні інциденти справді мали місце, проте зараз ведеться системна робота щодо їх усунення.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що питання мобілізації перебувають у компетенції оборонного відомства, передавши роз'яснення ситуації профільному керівництву.

Гаврилюк зазначив, що Міністерство оборони вже залучило до вирішення проблеми представників громадських організацій, військових підрозділів та експертів. Головна мета – змінити підходи до мобілізації та процедур сповіщення, щоб виключити зловживання та конфліктні ситуації.

Окремо чиновник підкреслив юридичну сторону питання: якщо співробітники територіальних центрів комплектування не мають відповідного рішення місцевої Ради оборони, перекриття руху вважається незаконним.

Він також допустив можливість додаткового обговорення проблеми з народними депутатами, зокрема з Дмитром Разумковим, щоб виробити ефективні механізми реагування та контролю.

Визнання подібних порушень на офіційному рівні свідчить про зростаючу увагу до теми мобілізації в суспільстві. Влада обіцяє не лише усунути поточні проблеми, а й переглянути саму модель взаємодії з громадянами, щоб уникнути повторення резонансних випадків у майбутньому.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини