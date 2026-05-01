logo

BTC/USD

77224

ETH/USD

2280.6

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Мобилизация под давлением: в Минобороны признали незаконные действия ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Мобилизация под давлением: в Минобороны признали незаконные действия ТЦК

Перекрытие дорог и силовые задержания вызвали скандал: власти обещают изменить правила

1 мая 2026, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Министерстве обороны Украины официально признали случаи применения незаконных методов во время работы групп оповещения. Речь идет о перекрытии дорог и силовых задержаниях граждан – практиках, которые вызвали широкий общественный резонанс. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству. 

Мобилизация под давлением: в Минобороны признали незаконные действия ТЦК

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, подобные инциденты действительно имели место, однако сейчас ведется системная работа по их устранению.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что вопросы мобилизации находятся в компетенции оборонного ведомства, передав разъяснение ситуации профильному руководству.

Гаврилюк отметил, что Министерство обороны уже привлекло к решению проблемы представителей общественных организаций, военных подразделений и экспертов. Главная цель – изменить подходы к мобилизации и процедурам оповещения, чтобы исключить злоупотребления и конфликтные ситуации.

Отдельно чиновник подчеркнул юридическую сторону вопроса: если у сотрудников территориальных центров комплектования нет соответствующего решения местного Совета обороны, перекрытие движения считается незаконным.

Он также допустил возможность дополнительного обсуждения проблемы с народными депутатами, в частности с Дмитрий Разумков, чтобы выработать эффективные механизмы реагирования и контроля.

Признание подобных нарушений на официальном уровне свидетельствует о растущем внимании к теме мобилизации в обществе. Власти обещают не только устранить текущие проблемы, но и пересмотреть саму модель взаимодействия с гражданами, чтобы избежать повторения резонансных случаев в будущем.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости