Мобилизация под давлением: в Минобороны признали незаконные действия ТЦК

В Министерстве обороны Украины официально признали случаи применения незаконных методов во время работы групп оповещения. Речь идет о перекрытии дорог и силовых задержаниях граждан – практиках, которые вызвали широкий общественный резонанс. Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время часа вопросов к правительству.

По его словам, подобные инциденты действительно имели место, однако сейчас ведется системная работа по их устранению.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что вопросы мобилизации находятся в компетенции оборонного ведомства, передав разъяснение ситуации профильному руководству.

Гаврилюк отметил, что Министерство обороны уже привлекло к решению проблемы представителей общественных организаций, военных подразделений и экспертов. Главная цель – изменить подходы к мобилизации и процедурам оповещения, чтобы исключить злоупотребления и конфликтные ситуации.

Отдельно чиновник подчеркнул юридическую сторону вопроса: если у сотрудников территориальных центров комплектования нет соответствующего решения местного Совета обороны, перекрытие движения считается незаконным.

Он также допустил возможность дополнительного обсуждения проблемы с народными депутатами, в частности с Дмитрий Разумков, чтобы выработать эффективные механизмы реагирования и контроля.

Признание подобных нарушений на официальном уровне свидетельствует о растущем внимании к теме мобилизации в обществе. Власти обещают не только устранить текущие проблемы, но и пересмотреть саму модель взаимодействия с гражданами, чтобы избежать повторения резонансных случаев в будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина изменяет правила игры: Сырский объявил новую стратегию войны против РФ.



